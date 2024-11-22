В частности это может быть новейшая система Aegis.

Украина обсуждает с США предоставление системы ПВО, способной сбивать межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на источники в ВСУ.

"У Украины нет средств, которые способны сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится к США для передачи таких вооружений", - сообщил собеседник агентству.

По словам источника, речь может идти о специфической модернизации уже знакомых украинцам ЗРК Patriot или же о получении новейшей противоракетной системы Aegis.

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Собеседники издания также отметили, что использование россиянами экспериментальной ракеты было демонстрационным шагом, направленным на запугивание. Таких ракет, как та, которой ударили по Днепру, у врага всего несколько единиц.

Что известно о системе ПРО Aegis

Aegis - это новая американская многофункциональная система противоракетной и противовоздушной обороны, принятая на вооружение 20 лет назад. Она разработана для защиты кораблей и наземных объектов от различных типов угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты и авиацию. Она интегрирует радиолокационное оборудование, ракеты-перехватчики и командную систему управления.

Система может быть установлена на военных кораблях и наземных объектах. Использует зенитные противоракеты SM-2, SM-3 и SM-6. Ключевой является SM-3, способная перехватывать баллистические ракеты средней дальности в космосе.

Aegis широко используется союзниками США, включая Японию, Австралию, Испанию и Южную Корею. Наземная версия системы, размещенная в Румынии и Польше, является частью программы НАТО по противоракетной обороне для защиты Европы от баллистических угроз.

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