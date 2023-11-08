Вероятно, после поставок этих боеприпасов расконсервирование гаубиц значительно ускорится.

В РФ оговорились, что изготавливают аж 1,5 млн снарядов в месяц. Впрочем, если это так, то для чего россиянам столь необходимы северокорейские поставки? Дело в том, что на складах РФ достаточно много техники, для которой подошли бы снаряды КНДР.

Как сообщает военный портал Defense Express со ссылкой на данные OSINT-аналитиков Frontelligence Insight, россияне могли получить от КНДР более 0,5 млн боеприпасов, из которых 70% - это 152-мм снаряды, ориентировочно 386,4 тысяч штук, 20% - это 122-мм снаряды, или ориентировочно 211,2 тысяч штук, 10% - боеприпасы других типов.

Оценка основана на сочетании инсайдерских данных и проверки из открытых источников. Возникает вопрос, зачем россиянам понадобился "микс" из снарядов разных калибров именно в таких количественных пропорциях, если особо учесть то, что основным в армии РФ считается все же 152-мм калибр, как наиболее мощный и дальнобойный.

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В 2013 году Минобороны РФ заявило о снятии с вооружения и постановке на хранение почти всех буксируемых гаубиц Д-30 калибра 122-мм. Определенным исключением до февраля 2022 года в плане сохранения Д-30 в строю были десантные части армии РФ, для которых важнее была в первую очередь именно мобильность этих артсистем, а уже во вторую – уровень огневой мощи.

Не позднее начала 2023 года россияне начали использовать те же Д-30 как инструмент огневой поддержки своих "штурмовых групп". На складах хранения армии РФ еще есть много артсистем 122-мм калибра. По данным The Military Balance 2023, на консервации россияне могут иметь еще 2500 гаубиц Д-30, 2000 САУ 2С1 "Гвоздика" и еще ориентировочно 2 тысячи буксируемых гаубиц М-30.

В строю оккупационных войск на начало этого года было всего 130 единиц 2С1 "Гвоздика" и 140 гаубиц Д-30. вероятно, на фактические темпы расконсервации тех или иных типов артсистем у рашистов влияет не только фактор мощностей их ВПК, но и фактор по имеющейся номенклатуре боеприпасов также.

"Поэтому на этом фоне вполне можем предполагать, что РФ востребовала у Северной Кореи значительное количество и 122-мм снарядов (более 200 тысяч единиц) также, чтобы увеличить темпы расконсервации артсистем соответствующего калибра, и дать более высокий уровень огневой поддержки своим штурмовым отрядам", - отмечает издание.

КНДР передает России оружие

Как писал УНИАН, сегодня южнокорейские военные сообщили, что они "подозревают" Северную Корею в поставках россиянам баллистических ракет малой дальности, а также противотанковых и переносных зенитных ракет. Количество и наименование поставленных ракет неизвестны.

А накануне снова от южных корейцев стало известно, что КНДР передала россиянам около 1 млн артиллерийских боеприпасов. Эти поставки продолжаются ориентировочно с августа.

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