Юрий Игнат объяснил, в чем трудность с отправкой пилотов-ветеранов на обучение в Европу.

Обучение украинских пилотов на F-16 будет происходить в несколько волн, поскольку обучить сразу всех не получится. В целом планируется обучить "десятки" пилотов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Говоря о причинах столь длительной задержки с началом обучения пилотов, он отметил, что сперва нужно было сделать "домашнее задание", поскольку переход на новый тип самолета требует проведения "ряда мероприятий".

"Это было сделано. Пилоты уже несколько месяцев ожидали этого исторического решения. Мы его дождались, увидели сигнал на саммите НАТО", – заявил Игнат.

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Спикер отметил, что обучение украинских пилотов на западных самолетах – это долгосрочная перспектива. Есть несколько категорий пилотов, которые будут проходить такую подготовку. Например, молодых пилотов будут обучать сначала базовой летной подготовке, а только потом непосредственно пилотированию F-16.

В то же время Украина не может отправить на обучение за границу сразу всех своих боевых пилотов, которые прямо сейчас защищают украинское небо.

"Первая группа пилотов – это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, что нам предоставили площадки. Речь идет о десятках. Ждем, чтоб первая группа выехала, следом будет вторая", – рассказал он.

Обучение украинских пилотов на F-16 – последние новости

Накануне вечером стало известно, что США наконец дали формальное согласие на обучение украинских пилотов на F-16 в ряде европейских стран. Такое согласие понадобилось, поскольку пилотов будут знакомить с техническими характеристиками самолетов, что является секретной информацией.

Перед этим Юрий Игнат отмечал, что пока украинские пилоты еще не выезжали на обучение в европейские страны, хотя некоторые политики успели сделать соответствующие заявления. Пока ВСУ только готовятся к отправке пилотов на обучение.

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