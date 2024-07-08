Заход ракеты на предельно малых высотах позволяет пройти под радиогоризонтом и уклониться от радиолокаторов.

Военный эксперт Роман Свитан проанализировал сегодняшний ракетный удар России по Украине, и в частности, прокомментировал заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что российские крылатые ракеты летели на сверхмалых высотах.

В эфире "Киев24" он отметил, что россияне постоянно прощупывают украинскую систему ПВО, "пытаются как-то креативно подойти". Для этого российские ракеты меняют высоты, траектории, направления, заходят с разных азимутов.

"Один из механизмов – это заход на предельно малых высотах для того, чтобы пройти под радиогоризонтом, под лучами локаторов наших систем ПВО, а дальше уже не дать возможности ПВО отработать или отработать с задержкой", - объяснил эксперт.

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Он отметил, что Украина также использует эти механизмы, причем они забиты в тактико-технические данные самих ракет. То есть ракета может опускаться на высоту ниже 50 м под лучом локатора систем ПВО.

Чтобы противостоять этому, отметил эксперт, должна быть полностью покрыта радиотехническими войсками площадь, причем это должны быть не только наземные, но и воздушные локаторы, то есть системы дальнего радиолокационного обнаружения.

Свитан добавил, что Украине передать пообещали два таких локатора, но их еще нет, хотя их могут заменить также самолеты.

Ракетная атака РФ 8 июля - основные моменты

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины, всего от российских ракетных ударов погибли 33 человека. В частности, попадания произошли в городе Кривой Рог, где погибли 10 человек и 47 пострадали.

Также российские террористы атаковали Киев ракетами. Враг ударил, в частности, по детской больнице "Охматдет". На момент атаки там проводились три операции. Кроме того, в Днепровском районе в результате атаки произошло частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Есть разрушения и в других районах.

Всего, по состоянию на 21:22 погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадало 82 человека.

По предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов, из которых 30 были сбиты.

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