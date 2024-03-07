В целом страна уже поддерживает три коалиции - морскую, коалицию F-16 и противовоздушной обороны.

Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной защите Украины - министр обороны страны Бьорн Арильд Грам сегодня подписал договор о намерениях участия Норвегии в коалиции ПВО с министром обороны Германии (которая ее возглавляет) Борисом Писториусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии 7 марта.

"Для Норвегии вполне естественно быть частью такой коалиции ПВО. Норвежская NASAMS ежедневно вносит свой вклад в спасение жизней украинцев и защиту критической инфраструктуры", - сказал Грам.

Как отмечается, этой зимой было создано несколько коалиций силовых возможностей для военной поддержки Украины. Правительство Норвегии приняло решение об участии страны в трех таких коалициях: морской коалиции, которую Норвегия возглавляет вместе с Великобританией, коалиции F-16, в которой Норвегия передаст боевые самолеты F-16 и будет обучать украинский персонал этой системе, и коалиции противовоздушной обороны, которую возглавляют Германия и Франция.

Видео дня

"Мы сказали, что поддержим там, где это больше всего нужно. Противовоздушная оборона является одним из приоритетов Украины. Абсолютно необходимо защитить военные ведомства, города и критически важную инфраструктуру, необходимую для обеспечения функционирования общества", - прокомментировал Грэм.

Коалиция по противовоздушной защите Украины

В ноябре 2023 года министр обороны США Ллойд Остин на открытии 17-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", заявил, что партнеры Украины создали новую коалицию, которая направлена на усиление противовоздушной обороны.

Глава Пентагона подчеркнул, что участники Контактной группы обсудят на заседании прогресс в создании новой коалиции, которая касается средств противовоздушной обороны наземного базирования.

Он отметил, что лидерство в этой важной инициативе принадлежит Германии и Франции, которые предварительно уже провели свое первое виртуальное заседание коалиции.

И сегодня стало известно, что Норвегия выделит $153 млн на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в третьих странах.

В конце прошлого года Норвегия объявила о предоставлении помощи на сумму $18,5 млн для разминирования украинской территории.

Также правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности Украине. Согласно сообщению, опубликованному на сайте норвежского правительства, это разрешение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: