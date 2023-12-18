"Классическая" версия ракеты "воздух-воздух" для немецких комплексов IRIS-T стоит 900 тысяч евро.

Военные аналитики сравнили стоимости ракет для ЗРК NASAMS и IRIS-T.

Как пишет военный портал Defense Express, на днях стало известно, что "классическая" версия ракеты "воздух-воздух" для немецких комплексов IRIS-T стоит 900 тысяч евро.

Отмечается, что стоимость специализированной ракеты средней дальности SLM для IRIS-T пока остается неизвестной. Однако, известно, что она отличается большими размерами и дальностью поражения целей (40 километров против 10).

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Что касается ракет AIM-120 для комплексов NASAMS, то известны следующие цены:

для вооруженных сил США - 1,37 миллиона долларов;

экспортная - 2,42 миллиона долларов;

"В случае пуска с земли из ЗРК NASAMS дальность уничтожения целей составляет ориентировочно 20-25 километров", - отмечается в публикации.

Также указывается, что еще одна ракета AIM-9X для NASAMS стоит от 743 тысячи долларов (для войск США) до 1,01 млн долларов за единицу. При пуске с земли ее дальность полета составляет, ориентировочно, около 10 километров.

Новые дроны Scythe - что сообщалось

Как писал УНИАН, новый украинский штурмовой беспилотник AQ 400 Scythe ("Коса") - ответ Украины на российские Shahed-131/136. Данные ударные БПЛА дальнего радиуса действия уже наносят удары по российским территориям. Дроны для Украины производит Terminal Autonomy. На данный момент - 50 штук в месяц, но уже ко второму кварталу 2024-го планируется выпуск 500 штук в месяц.

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