Компания вернет производство артиллерийских стволов в Великобританию после длительного перерыва.

Немецкий производитель вооружения Rheinmetall начнет производить стволы для артиллерии в Великобритании в рамках нового масштабного оборонного соглашения между Берлином и Лондоном, направленного на укрепление военного сотрудничества и поддержки Украины, пишет Financial Times.

Новый завод станет частью глобальной инициативы по увеличению производства артиллерийских систем и боеприпасов, что стало актуальным после истощения запасов в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

С 2027 года на этом заводе начнется производство стволов для артиллерийских орудий и танков, в частности гаубиц калибра 120 и 155 мм, а также для британских танков Challenger 3. Это вернет производство артиллерийских стволов в Великобританию после длительного перерыва. Производство будет осуществляться с использованием стальных компонентов Sheffield Forgemasters.

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Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что инвестиции компании в Британию обеспечат лидерство страны в разработке и производстве оборонных технологий, направленных на защиту как национальной, так и глобальной безопасности.

Завод является частью более широкого оборонного соглашения, которое подпишут министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус. Хили назвал соглашение "важным моментом" в отношениях с Германией и важным шагом для укрепления европейской безопасности. Писториус добавил, что две страны сближаются.

Соглашение также включает планы по проведению совместных учений британских и немецких войск в странах Балтии и совместной работы над защитой подводной инфраструктуры в Северном море из-за опасений российского саботажа. Помимо производства стволов, Rheinmetall планирует расширить сотрудничество с британскими компаниями в производстве танков Challenger 3, бронемашин Boxer, а также в разработке беспилотных систем и вооружения для вертолетов.

Это соглашение является частью усилий Лондона по восстановлению отношений с европейскими союзниками после напряжения из-за Brexit. Одновременно Германия пересматривает свою политику безопасности в ответ на российскую агрессию.

Европейская оборонка - последние новости

В июле стало известно, что мировой оборонный гигант Rheinmetall получит самый большой заказ в своей истории. Так, Италия планирует заказать у немецкого производителя 200 боевых танков Panther и 350 машины пехоты Lynx и другую технику.

Как пишет FT, немецкий оборонный концерн Rheinmetall накапливает рекордные заказы на фоне войны в Украине и обострения в секторе Газа. Компания почти удвоила свои операционные прибыли.

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