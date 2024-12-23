Вероятнее всего, вместо Pukguksong-2 КНДР передала РФ ракетные системы или САУ.

Баллистические ракеты Pukguksong-2 (KN-15), которые Северная Корея, предположительно, передала РФ, слишком избыточны для ударов по Украине. Есть вероятность, что вместо них КНДР отправила другое оружие, сообщает Defense Express.

В издании напомнили, что на одном из эшелонов с военной техникой из КНДР заметили четыре установки, которые изначально идентифицировали как пусковые баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2. Тем не менее появилось предположение, что это было другое оружие.

Отмечается, что вес боевой части остается неизвестным. Потенциально существует вариант, по которому эти ракеты могут быть оснащены более мощной боевой частью путем уменьшения дальности.

Видео дня

Двухступенчатая конструкция ракеты накладывает на это определенные ограничения, которые можно преодолеть только в том случае, если будет проведена существенная модернизация оружия, подчеркнули в издании. Маловероятно, что РФ хочет получать от КНДР неготовые ракеты.

В издании добавили, что Россия все же может запустить несколько ракет Pukguksong-2 по Украине для "демонстрации силы". Помимо этого есть вероятность, что их выдадут за "Орешник". Тем не менее подобное решение не выглядят рациональным, считают журналисты.

Кроме того, о передаче ракет Pukguksong-2 России ничего неизвестно. Для сравнения, когда РФ получила 240-мм РСЗО M-1991 вместе с САУ "Коксан", эта информация оперативно появилась в СМИ, отметили в издании.

Поэтому есть вероятность, что на платформах с самоходными артсистемами были и реактивные системы залпового огня. В издании напомнили, что они имеют дальность до 40-60 км и оснащаются "высокоточными" ракетами.

Также Кремль хотел получить от КНДР ракетные системы KN-09 и KN-25. В издании поделились, что в РФ это оружие активно обсуждалось с сентября 2023 года.

"300-мм KN-09 имеет объявленную дальность в 200 км и использует ракету, имеющую в носовой части рулевые поверхности, потенциально говорящие о "заявке" на высокоточность. В свою очередь 600-мм KN-25 имеет дальность 400 км и аналогичную систему управления, при этом существует версия и на гусеничном ходу", - написали в издании.

Какое оружие Россия получила от КНДР

Ранее в Forbes сообщали, что КНДР передала РФ вторую партию гигантских самоходных гаубиц М1989 "Коксан". Отмечается, что в начале войны Россия перебросила в Украину около 2 тысяч гусеничных гаубиц и за 34 месяца оккупанты потеряли по меньшей мере 800 из них.

Кроме того, в Forbes писали, что КНДР передала России ракетные установки, разрушающие города. Как пишет аналитик, они превосходят почти все артиллерийские системы, имеющиеся на вооружении Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: