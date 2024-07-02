Россиянин не в восторге, что эти беспилотники стали донимать захватчиков как днем, так и ночью.

Силы обороны Украины атакуют противника беспилотными летательными аппаратами типа "Баба Яга" с тыла, а также используют их для разминирования.

Об этом написал скандальный экс-глава "Роскосмоса" и российский военный "советник" Дмитрий Рогозин в Telegram. По его словам, "Баба Яга" активна как днем, так и ночью. С наступлением ночи дроны типа "Баба Яга" летают вдоль берега высохшего Каховского водохранилища, пытаясь оттуда заходить в тыл ВС РФ.

БПЛА "Баба Яга" сбрасывают зажигательные боеприпасы на поля. Рогозин убеждает, что украинцы якобы пытаются спровоцировать пожары на полях и в лесополосах, чтобы их "разминировать".

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"Мины шипят от огня как котлеты на сковороде. Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить. Не нравится мне все это", - заявил Рогозин.

Реакция врага на "Бабу Ягу"

Россияне признают, что Украина достигла значительных успехов в модернизации БПЛА такого типа. По словам экс-руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, наша страна увеличила радиус действия и уровень незаметности таких БПЛА .

Как бы там ни было, появление Nemesis или Vampire вызывает у россиян панику. Один из российских военных даже заявил, что украинцы якобы "похищают" раненых с помощью таких дронов.

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