Отвечая на вопрос журналистов о шансах, что Конгресс США поддержит обращение на 61,4 млрд. долларов для Украины, Маркарова ответила оптимистично.

Ведется работа над тем, чтобы американские баллистические ракеты ATACMS поставлялись в Украину на постоянной основе. Об этом сказала посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о том, что партия ATACMS, которая пришла в Украину не будет последней и станет системной, привычной для снабжения как американские HIMARS, Маркарова была осторожной. "Давайте я скажу дипломатично - мы над этим очень активно работаем", - отметила посол.

Говоря о финансировании США Украины, Маркарова отметила, что американский президент Байден 20 октября подал запрос на дополнительное бюджетное финансирование на весь финансовый 2024 год, то есть начиная с октября 2023 года, и сейчас идет активная работа над тем, чтобы Конгресс поддержал это обращение.

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Отвечая на вопрос журналистов о шансах, что Конгресс США поддержит обращение на 61,4 млрд. долларов для Украины, Маркарова ответила оптимистично.

"Минимум 61 млрд. Потому что еще сейчас прорабатываем все статьи, а 61-это то, что исключительно для Украины, но там еще есть ряд статей, которые могут быть использованы для многих стран. У нас нет шансов, чтобы не поддержал", - подчеркнула посол.

При этом она уверяет, что Украина имеет на самом деле мощную двухпартийную поддержку.

"Главный вопрос, который сейчас стоит на пути - это выборы спикера в Палате представителей. Большинство наших друзей и в Республиканской партии, и в Демократической партии понимают эту необходимость и активно работают над тем, чтобы поддержать и Украину, и Израиль, и всех ключевых союзников", - подчеркнула Маркарова.

Посол отмечает, что любые военные, оборонительные, вооруженные поставки не привязаны вообще ни к каким условиям, в том числе проведение каких-то антикоррупционных мероприятий в Украине.

"США поддерживают нас в нашей борьбе. Была одобрительная реакция на последние законопроекты, которые не являются требованием США, а являются частью наших обязательств как кандидата в ЕС", – подчеркнула она.

Предоставление ATACMS Украине - детали

Ночью 17 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, а также В Луганске прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили по аэродромам с вражеской авиацией. Поражено 9 вертолетов оккупантов различных модификаций. Кроме того, стало известно, что поражены спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы. Для этого были использованы ракеты ATACMS.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в будущем Украина будет получать больше дальнобойных ракет ATACMS, в том числе с увеличенной дальностью поражения вражеских целей.

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