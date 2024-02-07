Российские оккупанты уже не раз запускали по украинской земле баллистические ракеты, которые им предоставила КНДР (это Корейская Народно-Демократическая Республика)
РФ запускала северокорейскую баллистику по Украине "по меньшей мере девять раз", об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций рассказал Роберт Вуд - заместитель постоянного представителя Штатов при ООН, сообщает "Суспильне". По его словам, украинская сторона пытается искать путь к длительному и справедливому миру на своей земле в соответствии с принципами Устава ООН, даже несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин не показывает какую-либо серьезную заинтересованность в мирном урегулировании противостояния.
Вуд подчеркнул, что в этой войне единственный агрессор - это РФ, и только эта страна способна завершить полномасштабный конфликт. "Россия и КНДР должны понести ответственность за свои действия, которые подрывают многолетние обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН. Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие к Совету Безопасности", - сказал он во время выступления.
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11 января Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что есть первые доказательства использования Россией против украинского государства ракет, изготовленных в КНДР. По его словам, эксперты выяснили, что запущенная противником 2 января по центральной части Харькова ракета - вооружение малой дальности, которое разработано в Северной Корее.
Позже военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что враги могли использовать против Украины северокорейскую баллистическую ракету KN-23, и она похожа на российскую баллистику 9М723 для оперативно-тактического комплекса "Искандер".
Справка УНИАН. Баллистика - это простыми словами. Баллистическими называют ракеты, которые набирают большую высоту, а потом с нее на бешеной скорости движутся к цели. Такие ракеты очень сложно "засечь" противовоздушной обороне, поскольку они способны преодолеть сотни километров за считанные минуты.