РФ и Северная Корея должны отвечать за свои действия, отметил заместитель постоянного представителя США при ООН.

Российские оккупанты уже не раз запускали по украинской земле баллистические ракеты, которые им предоставила КНДР (это Корейская Народно-Демократическая Республика)

РФ запускала северокорейскую баллистику по Украине "по меньшей мере девять раз", об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций рассказал Роберт Вуд - заместитель постоянного представителя Штатов при ООН, сообщает "Суспильне". По его словам, украинская сторона пытается искать путь к длительному и справедливому миру на своей земле в соответствии с принципами Устава ООН, даже несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин не показывает какую-либо серьезную заинтересованность в мирном урегулировании противостояния.

Вуд подчеркнул, что в этой войне единственный агрессор - это РФ, и только эта страна способна завершить полномасштабный конфликт. "Россия и КНДР должны понести ответственность за свои действия, которые подрывают многолетние обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН. Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие к Совету Безопасности", - сказал он во время выступления.

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11 января Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что есть первые доказательства использования Россией против украинского государства ракет, изготовленных в КНДР. По его словам, эксперты выяснили, что запущенная противником 2 января по центральной части Харькова ракета - вооружение малой дальности, которое разработано в Северной Корее.

Позже военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что враги могли использовать против Украины северокорейскую баллистическую ракету KN-23, и она похожа на российскую баллистику 9М723 для оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Справка УНИАН. Баллистика - это простыми словами. Баллистическими называют ракеты, которые набирают большую высоту, а потом с нее на бешеной скорости движутся к цели. Такие ракеты очень сложно "засечь" противовоздушной обороне, поскольку они способны преодолеть сотни километров за считанные минуты.

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