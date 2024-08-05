'Можно наводить ракеты взглядом': эксперт раскрыл важные особенности переданных Украине F-16

Сообщается, что поставленные самолеты смогут эффективно выявлять пуски вражеских ракет.

Поставленные Украине F-16 имеют технические особенности, которые позволяют эффективно противостоять почти всем угрозам. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

"На тех фотографиях, которые были обнародованы, было видно, что сзади на самолете, на крыльях есть определенные датчики, они как раз предназначены для того, чтобы выявлять вражеские пуски ракет, а также приближение ракет. То есть они обнаруживают и по оптическому каналу, и по инфракрасному каналу", - говорит авиационный эксперт.

При необходимости, на F-16 может включаться автоматика, которая будет отстреливать или тепловые ловушки, или ловушки с отражателями, которые будут вводить в заблуждение российские ракеты.

Видео дня

Еще одной важной особенностью, на которую обратил внимание эксперт, являются специальные шлемы, которые позволяют пилотам определять взглядом цель, на которую необходимо наводить ракеты. По словам эксперта, это является достаточно современным решением.

Прибытие в Украину F-16 - наиболее важное

Напомним, в День украинских Воздушных сил были показаны первые истребители F-16, которые Киеву передали западные партнеры. Во время церемонии Президент Владимир Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты.

Как бы там ни было, Вооруженные силы уже чувствуют поддержку новых истребителей на фронте . По словам военных, F-16 уже работают против россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: