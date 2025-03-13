По словам авиаэксперта, в Mirage постоянно совершенствовали бортовое оборудование.

Истребители Mirage 2000 являются далеко не новыми самолетами и почти ровесниками отечественных. Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью LB.ua.

"Это тоже модернизированные машины, которые выпускали с начала 80-х годов прошлого века. Су-24 имеют сложные элементы планера - поворотные узлы консолей, потому что у них крыло переменной геометрии. Большинство Су-24М в конце 1990-х и в нулевых простаивали на земле. Украина немного модернизировала МиГ-29 и Су-27, более-менее осовременила Су-25, но до обновления Су-24М не дошла. Зато в Mirage постоянно совершенствовали бортовое оборудование", - объяснил он.

По словам эксперта, сейчас никто не интересуется скоростью и потолком самолета, поскольку теперь главное - это радар, вооружение и бортовой комплекс обороны.

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"Радар Mirage видит на 130 километров на высоте. По целям на малой высоте дальность падает до 35-37 километров, потому что луч отражается от земли, засвечивая экран. Самолет способен отслеживать восемь целей и наводить ракеты на четыре из них. На вооружении имеет ракеты средней и малой дальности. Но на малую дальность никто уже не приближается. Эта собачья драка отошла в прошлое. Сейчас поражение самолета загоризонтное, где-то за 40 и более километров", - подчеркнул Романенко.

Специалист добавил, что российские самолеты, которые вооружены ракетами Р-37М, Р-37 и Р-33, сбивали украинские даже с расстояния 200-250 км.

"Новые французские истребители Rafale уже имеют ракету Meteor, которая тоже способна лететь на 200 километров. Однако эту ракету на Mirage никто адаптировать не будет, потому что нет смысла - радар видит только на 120-130 километров", - подытожил авиаэксперт.

Mirage 2000 в Украине - последние новости

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, как Украина сможет использовать истребители Mirage 2000. По его словам, эти самолеты уже приступили к работе и их используют для перехвата воздушных целей.

В то же время эксперт Геннадий Хазан высказался о работе французских самолетов в украинском небе. Он отметил, что во время российской атаки 7 марта эти истребители показали отличный результат.

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