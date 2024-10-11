По словам аналитиков, в этом вопросе могут возникнуть проблемы с дальностью тех или иных ракет.

В начале 2025 года Украина должна получить от Франции истребители Mirage 2000. Эксперты рассказали для "Укринформ", на что способен этот самолет и насколько сильно они смогут противостоять КАБам.

"Под Mirage 2000-5 не интегрирована ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая в версии С8 способна поражать цели на дальности до 160 км (а именно на нее в комплекте F-16 мы делаем ставку, чтобы отогнать подальше вражеские Су-34 с КАБами). Штатные для "Миражей" КР "воздух-воздух" MICA имеют дальность только 80 км - этого мало", - объяснил руководитель военных программ "Стратегия XXI века" Павел Лакийчук.

В то же время аналитики отмечают, что мало не только дальности ракет, чтобы вести воздушный бой с российскими Су.

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"Mirage 2000 имеет хорошую маневренность. Во времена Второй мировой войны или во время войн в Корее и Вьетнаме применение такого истребителя, как Mirage, было бы удачным ходом. Однако современный воздушный бой уже так не ведется. Здесь теперь действует принцип: кто первый увидел, тот и победил. Первым пустил ракету и нанес удар. Радар у Mirage с дальностью от 80-90 до 120 километров, в зависимости от размера цели. У Су-35, которого он должен был бы запугивать и отгонять, радар на 250-300 км. Так как Mirage будет отпугивать Су-34, который носит КАБы?", - спрашивает риторически авиационный эксперт Константин Криволап.

Однако теоретически выход в этом плане можно найти. По словам эксперта, это может быть в случае того, если будет лететь, к примеру, Mirage, а за ним Saab 340AEW (шведский самолет-радар, - ред.), который хорошо видит цели на большой дальности и передает информацию на Mirage и его ракету.

"Но не на штатную ракету MICA, которая летит на 80 км, а на Meteor, дальность которой достигает 200 км. Ракета Meteor, на мой взгляд, сегодня лучшая в мире в классе "воздух-воздух". Потому что в отличие от всех других ракет, у нее не пороховой, а воздушно-реактивный двигатель. Это позволяет ракете держать скорость выше, чем у остальных, на всем участке полета, и летать очень далеко", - добавил Криволап.

В свою очередь в этом случае есть два "но". Ракету Meteor изготавливают благодаря совместному производству 5 стран, а именно Великобритании, Франции, Швеции, Испании и Германии, это означает, что разрешение на передачу нужно от каждой. В частности среди этих стран есть Германия, которая всем известна историей с Taurus. Также под Meteor модернизировано только 12 самолетов Mirage, и все они находятся в собственности ВВС Катара, пишут аналитики.

"Есть информация, что Доха (столица Катара, - ред.) якобы ведет переговоры с французами о выводе из эксплуатации этих машин, и если они окажутся у нас, я буду двумя руками за", - заметил Криволап.

Кроме того, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко добавил, что сейчас Meteor действительно самые дальнобойные НАТОвские ракеты.

"Больше ничего нет. Даже американские - 160, ну может 180 километров. А эта - 200. А 160 и 200 - это, так сказать, серьезная разница. Это то, что позволит нам сбивать носители КАБов. Но Meteor способны нести не только Mirage 2000, но и Gripen и... F-16", - отметил эксперт.

Однако в этом вопросе не все так просто, ведь по Gripen окончательный вопрос еще не решен, а с F-16 могут быть проблемы. Поэтому Романенко подытожил:

"Функции Mirage 2000 будут сводиться к тому, что он будет пускать скорее Storm Shadow и Scalp, сможет бросать бомбу Hammer и гоняться за крылатыми ракетами и БпЛА Shahed".

Mirage 2000 для Украины - последние новости

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что самое интересное в самолетах Mirage 2000 является его боевая нагрузка. Он подчеркнул, что не менее интересна и номенклатура применяемых бомб: GBU-12, 16, 24, 49, которые являются высокоточными с дальностью полета от 15 до 20 км и чуть больше, в зависимости от типа.

В то же время эксперт авиационный Константин Криволап отмечал, что самолеты Mirage 2000 не станут серьезным прорывом для изменения ситуации на фронте. Однако он считает, что эти истребители смогут заменить в Украине Су-24 и улучшить их функции.

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