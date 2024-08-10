По словам министра, сейчас Украина ищет фундаментальные технологии для ведения войны.

Роботизации недостаточно для победы над российскими оккупантами, но ее развитие является одним из ключей к решению конфликта, поэтому она должна быть "интегрирована в культуру" украинской армии. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Le Monde.

В издании напомнили, что в ночь на 9 августа ВСУ нанесли удар по аэродрому "Липецк", что на территории РФ, что подтвердили в украинском Генштабе.

По словам Федорова, наибольшее влияние на поле боя из всех достижений его министерства имел проект "Армия дронов", который предусматривает создание высококонкурентного рынка, поощряющего очень высокие объемы производства БпЛА.

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"К 2023 году производство выросло в 120 раз. В этом году мы прошли путь от нескольких тысяч до миллиона единиц, и даже больше. Рынок наземных роботизированных платформ также процветает, как и системы радиоэлектронной борьбы, как на тактическом, так и на стратегическом уровнях. То же самое касается искусственного интеллекта и производства боеприпасов для беспилотников", - подчеркнул он.

Министр отметил, что Украина ищет фундаментальные технологии для ведения войны и делает все возможное, чтобы открыть и стимулировать рынки, запустить заказы и закупки на беспилотники.

В Le Monde отметили, что сейчас в Украине проходят испытания роботов-собак, которые предназначены для выполнения опасных миссий, таких как проверка российских окопов или обнаружения мин.

"На базе проекта Brave1 мы отдельно развиваем научную и исследовательскую экспертизу, что позволяет нам воспитывать и финансировать таланты", - добавил Федоров.

Использование беспилотников на войне в Украине

Как писал УНИАН, дроны атаковали аэродром в Липецкой области РФ. Из-за детонации на территории Липецкого муниципального округа (РФ) ввели режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов.

Позже в сети появились спутниковые снимки последствий ударов Украины по аэродрому "Липецк". На фото можно увидеть, что ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады, полностью разрушены, а на территории, возможно, продолжался масштабный пожар.

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