Александр Коваленко отметил, что французские машины требуют дополнительной защиты.

Во Франции заявили, что передадут Украине бронетранспортеры VAB. Военный аналитик Александра Коваленко объяснил, будут ли полезны ВСУ эти машины.

По его словам, бронетранспортеры VAB действительно считаются устаревшими, ведь их начали производить еще в 1976 году, но они могут быть полезны украинским защитникам. Он указал, что их функционал сопоставим с советским БРДМ-2.

"VAB уступает БРДМ-2 только в огневом потенциале, а именно 12,7-мм M2 HB Browning против 14,5-мм КПВТ. Вот только у Browning точность и эффективность намного выше", - написал эксперт в своем Telegram.

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При этом он указал, что остальные тактико-технические характеристики VAB превосходят БРДМ-2, в частности, речь идет о скорости по трассе, мощности двигателя, преодолении водных преград, запас хода по шоссе и других показателях.

В то же время аналитик указал, что французские машины требуют дополнительной защиты, например, противокумулятивных решеток и прочего оснащения. Коваленко напомнил, что всего у Франции более 2,5 тысяч бронетранспортеров VAB.

Бронетранспортеры VAB для Украины - последние новости

В целом Франция планирует в 2024 году предоставить Украине до 3 миллиардов евро на помощь.

Министр обороны Франции Франсуа Лекорню анонсировал передачу Украине зенитных ракет Aster 30 к ЗРК SAMP/T и сотен бронемашин, в том числе броневики VAB.

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