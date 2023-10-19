Нескольких десятков таких танков недостаточно, чтобы это способствовало существенным изменениям на фронте, говорит исследовательница.

На этой неделе Украина получила остаток обещанных танков M1A1 Abrams американского производства. Несмотря на то, что эти танки дают украинским силам ценный толчок для маневров, некоторые эксперты говорят, что незначительное их количество – 31 единица, длительное время, за которое они поступили, и проблемы с материально-технической базой уменьшили влияние, которые они могли бы иметь на поле боя.

Исследователь департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон утверждает, что эти танки могут даже создать дополнительные проблемы.

"Этого недостаточно для существенных изменений в Украине. Все это не только создает проблемы для цепочки поставок, но и делает их привлекательными мишенями для российской артиллерии и беспилотников. Я не думаю, что это изменит правила игры. Скорее наоборот. Это создает больше проблем для украинских сил, чем пользы", - сказала она в комментарии Newsweek.

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Она отметила, что этот тяжелый танк с ограниченной подвижностью может увязнуть в грязи, и для его спасения потребуются бронированные эвакуационные машины. Все это создает угрозы для жизни военных, которые могут быть атакованы.

Abrams для Украины - это надо знать

В январе президент США Джо Байден пообещал Украине танки Abrams, что побудило Германию отправить свои танки Leopard 2, которые Вооруженные силы Украины используют уже долгие месяцы.

Первый из долгожданных танков Abrams прибыл в Украину в конце сентября, а остальные из 31 обещанного танка – во второй половине октября.

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