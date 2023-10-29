По мнению эксперта, армия 2030 года будет армией роботов.

В будущем войны существенно изменятся. В частности, людей на поле боя заменят работы. Такое мнение высказал эксперт по беспилотным технологиям и робототехнике Валерий Яковенко.

"Люди не должны присутствовать на поле боя, это опасно, их место заменит робототехника. В течение следующих 4 лет те достижения, которые формирует Украина и которые она демонстрирует на поле боя, будут масштабированы. Это будет моментом, когда небольшая группа людей управляет большими массивами разнообразного оборудования, которое будет выполнять миссии свои на поле боя", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Яковенко, изменятся не только процессы по управлению и количеству людей, которые в эти процессы вовлечены. Изменения претерпят и параметры использования робототехники. В будущем не будет историй с большой техникой вроде Черноморского флота – он никому не будет нужен, считает эксперт.

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"Речь идет о небольших устройствах, которые способны защищать акватории или территории, хирургически удаляя оккупантов с земли, которую нужно освобождать. Поэтому сейчас речь идет действительно о трансформации всего мира безопасности, всей формулы. Армия 2030 года – это будет армия роботов", – резюмировал Яковенко.

Использование роботов и дронов в войне

Война в Украине стала ярким примером применения роботов и дронов в боевых действиях. Беспилотники стали настолько важным аспектом в войне, что в НАТО впервые в истории хотят принять "антидроновую" доктрину. Этот документ будет содержать советы по вопросам многоуровневой защиты против различных типов БПЛА.

В Украине же был основан проект "Армия дронов", сбор на который объявляли государственные структуры через платформу UNITED24. Также Украина начала создавать морские беспилотники. Они уже успешно себя показали во время атак на корабли РФ в Черном море.

Известно, что морские дроны "засветились" и во время второй атаки на Крымский мост, произошедшей 17 июля 2023 года. Тогда были применены беспилотники SeaBaby – "Морской малыш", разработанные в СБУ без участия других частных компаний.

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