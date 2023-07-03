Он рапортовал об уничтожении "почти всех танков "Леопард", поставленных ВСУ.

В России продолжают отчитываться о несуществующих потерях украинской армии, чтобы выдать хоть какие-то "победные" новости на фоне неудач на фронте.

В понедельник, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об "уничтоженых в Украине 16 танках Leopard".

По его словам, путинские военные уничтожили "практически все" поставленные Украине Польшей и Португалией танки Leopard. Шойгу говорит, что речь идет о 16 машинах, "пораженных на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях".

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"Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией", — сказал министр обороны РФ в ходе совещания с руководящим составом Вооруженных сил России.

Потери украинской техники на войне

В начале июня, когда ВСУ пошли в контрнаступление, военный обозреватель таблоида BILD Юлиан Репке заявил, что Украина потеряла в боях на Запорожском направлении два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley. Россияне тогда фантазировали о 7 уничтоженных танках Leopard.

19 июня министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал потери техники в войне с российскими оккупантами. Он подтвердил, что россияне действительно повредили танк Leopard, он находился на ремонте.

Также Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью для The Washington Post прокомментировал потери Leopard 2. "У нас Leopard не для того, чтобы он ездил на парадах, чтобы с ним фотографировались политики или знаменитости. Они пришли сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень", — заявил он.

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