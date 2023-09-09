Одной из основных проблем в этих танках является слабая броня.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко перечислил главные недостатки и преимущества основного боевого танка второго поколения Leopard 1, который был разработан и производился в Западной Германии. По его словам, он имеет множество минусов.

"Leopard 1 – "картонные" танки, ничтожная броня, которая навылет прошибается из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, которые можно прошибить даже из автоматической пушки 30 мм. Я вообще не понимаю принципа отправки нам этих танков, если они по ряду показателей даже хуже Т-62, и даже Т-54 и Т-55 для них являются серьезной угрозой. Эти танки могут рассматриваться для прикрытия северного плацдарма – это граница с Беларусью. Но в целом можно сейчас констатировать, что угроза с территории Белоруссии минимальна", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

Единственное преимущество этого танка, по словам Коваленко, заключается в пушке 105 калибра.

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"Единственное преимущество Leopard 1 – это их пушка, их ствол. Хороший ствол нарезной 105 калибра. Для танков – это снайперская пушка, которая является угрозой для современных танков Т-72 и Т-80, бронетранспортеров (БТР) российских, особенно при попадании в уязвимые зоны. Но в современной войне танковый бой, танковая дуэль – это большая редкость. И по большей части танки становятся жертвами вследствие подрыва на противотанковой мине и в случае, если они становятся жертвой дронов камикадзе или противотанковых ракетных комплексов. И все эти средства являются серьезной угрозой для Leopard 1", – резюмировал он.

Танки Leopard 1 для Украины: последние новости от партнеров

8 сентября стало известно, что Украина получила первые десять танков Leopard 1 от Германии, Нидерландов и Дании. Отмечается, что "еще больше – на подходе".

В конце августа сообщалось, что Украина может получить танки Leopard 1А5 от Греции. Речь идет о ста единицах. По крайней мере, с таким предложением к Греции обратилась Германия. Взамен страна может получить модернизированную технику.

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