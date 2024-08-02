Компания, которая строит корветы отметила, что гордится сотрудничеством с Украиной.

Противолодочный корвет ВМС Украины "Гетман Иван Выговский" (типа "Ада"), который строится в Турции, совершит свое первое плавание в 2026 году.

Об этом сказал генеральный директор турецкой судостроительной компании STM, которая строит корветы для ВМС Украины, Озгюр Гюлерюз, передает Укринформ. Он анонсировал, что передача второго военного корабля Украине запланирована на начало 2027 года.

"Строительство второго корабля в рамках проекта началось в 2022 году. Этот корабль совершит свое первое плавание в 2026 году. Второй корабль будет передан ВМС Украины в первом квартале 2027 года", - детализировал Гюлерюз.

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Он отметил, что Турция в судостроении достигла уровня как обеспечения потребностей собственных вооруженных сил, так и помощи дружественным странам.

"Мы гордимся тем, что производим современные корветы для Украины, стратегического партнера нашей страны... Мы будем продолжать работу по укреплению украинского флота", - пообещал гендиректор STM.

Строительство корветов для ВМС Украины

Проект по строительству корветов для ВМС Украины начат в 2020 году. Позже был подписан ряд документов в сфере безопасности и обороны. Первый новейший корвет "Гетман Иван Мазепа" был спущен на воду в октябре 2022 года, а 30 мая этого года начались навигационные испытания.

Ранее планировалось, что до 2023 года корабль с частичным оснащением отбуксируют в Украину на достройку, однако из-за полномасштабного вторжения РФ корабль достроили и оснастили в Турции.

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