Предоставление МиГов украинцам зависит от того, когда польская сторона получит вместо них американские самолеты, отметил экс-министр национальной обороны Польши.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ, и примерно через шесть месяцев украинцам могут передать польские многоцелевые советские истребители четвертого поколения - МиГ-29.

Предоставление МиГов нашей стране зависит от того, когда польская сторона получит вместо них американские борта пятого поколения - F-35, такой информацией поделился бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич с агентством "Укринформ".

"Передача Украине оставшихся польских МиГ-29 будет зависеть от графика поставки в Польшу самолетов F-35... Думаю, что это может занять примерно полгода", - заявил бывший чиновник.

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В начале июля стало известно, что власти США выделили Польше кредит в размере 2 миллиарда долларов на закупку современных образцов вооружения, в том числе истребителей F-35.

Руководитель Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула говорил, что первые такие борта могут появиться на польской территории в августе. В начале мая прошлого года тогдашний министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что польская сторона поставила Украине 10 самолетов МиГ-29.

Стоит отметить, что Польша активно помогает украинцам противостоять полномасштабной войне, которую против нашего государства развязала РФ. 8 июля 2024 года между Украиной и Польшей подписано соглашение насчет безопасности, в котором, в частности, отмечается, что в этом году польские власти предоставят Киеву несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующего десятилетия.

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