По словам экспертов, такие ракеты практически невозможно сбить.

Китайские военные обнародовали фото, которое показывает возможности бомбардировщика H-6K по размещению баллистических ракет воздушного базирования. На фотографии можно увидеть, что самолет способен нести четыре ракеты, что вдвое больше, чем ранее было продемонстрировано. Тогда об этом написали в Global Times.

На фото, которое было опубликовано в WeChat-аккаунте военно-воздушных сил Южного театрального командования НОАК (Народно-освободительная армия Китая -УНИАН) заметно, что H-6K имеет две баллистические ракеты под одной стороной крыла. Обозреватели считают, что это указывает на вероятность переноса четырех ракет под двумя крыльями.

Ракеты, которые можно увидеть на фото, скорее всего, являются баллистическими воздушного базирования YJ-21. Такие боеприпасы были официально представлены на авиасалоне Airshow China 2022, где бомбардировщик H-6K показал по одной ракете под каждым крылом.

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По словам авторов материала, ранее предполагалось, что из-за больших размеров и массы ракеты бомбардировщик H-6K может нести только две ракеты, однако новая фотография опровергает такое предположение. Китайский военный эксперт отметил, что H-6K имеет достаточную грузоподъемность и прочность крыльев, чтобы нести четыре YJ-21.

В то же время представители НОАК официально сообщили, что ракета YJ-21 может двигаться со скоростью до 10 Махов (10620 км/ч), дальность пуска составляет до 2000 км. Кроме того, утверждается, что большая кинетическая энергия при скорости 10 Махов делает эту ракету практически неуязвимой для современных систем обороны.

В свою очередь китайские аналитики отметили, что размещение четырех баллистических ракет на H-6K в значительной степени увеличивает возможности ВВС НОАК наносить дальние точные удары, особенно по авианосцам и другим крупным военным кораблям.

Военные возможности Китая - последние новости

Как писал УНИАН, в Китае создали ряд макетов американских самолетов для того, чтобы проводить учебные стрельбы. В частности были установлены макеты истребителей пятого поколения F-22 и F-35, которые были замечены в северо-западной части страны.

Ранее в материале вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) говорилось о том, что Китай может захватить Тайвань без единого выстрела.

"Одним из важных шагов, которые может сделать Китай, является карантин в "серой зоне" под руководством не военных, а береговой охраны и других правоохранительных органов. Вместо того, чтобы изолировать остров, карантин должен продемонстрировать способность Китая осуществлять контроль над Тайванем. Китаю даже не нужно полностью окружать остров, чтобы ввести карантин", - считают эксперты.

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