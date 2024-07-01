Это происходит на фоне увеличения военной активности Пекина вокруг Тайваня.

Китай создал ряд макетов американских самолетов для проведения учебных стрельб. В частности, макеты истребителей пятого поколения F-22 и F-35 были замечены в северо-западной части страны.

Как рассказывает Defense Post, макеты установили на аэродромах и используют для отработки авиаударов. Некоторые из них уже уничтожены или повреждены, есть воронки от ударов и следы пожара.

Кроме самолетов F-22 и F-35, на спутниковых снимках видны макеты патрульного и противолодочного самолета P-8A Poseidon, а также самолета-разведчика Lockheed U-2 (Dragon Lady).

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В то же время на полигоне в пустыне Такла-Макан "засветились" макеты ряда американских военных кораблей в натуральную величину. Речь идет об одном из авианосцев, а также двух эсминцах класса Arleigh Burke.

Китай, вероятно, использует такие учения и стрельбы по макетам с целью дальнейшего усовершенствования систем наведения своих ракет, чтобы они, например, могли с высокой точностью попадать в определенную часть корабля.

Помимо макетов американского вооружения, Китай также построил макет одного из районов в Тайбэе, столице Тайваня, где расположен президентский офис и ряд правительственных зданий.

Непонятно, как именно Китай будет использовать эти макеты, но все это происходит на фоне увеличения военной активности Пекина вокруг Тайваня.

Конфликт между Китаем и Тайванем - последние новости

Как сообщал УНИАН, Китай может захватить Тайвань без единого выстрела и имеет для этого несколько вариантов.

В материале вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) говорится, что в последние годы Китай значительно усилил давление на остров - его военные корабли и самолеты теперь почти ежедневно действуют вокруг Тайваня, вызывая опасения, что напряженность может перерасти в откровенный конфликт. При этом значительная часть внимания мира сосредоточена на угрозе китайского вторжения, но Пекин имеет много вариантов, кроме вторжения, чтобы "принудить, наказать или аннексировать Тайвань".

США планируют устроить Китаю "беспилотный ад", чтобы удержать его от нападения на Тайвань. При этом, по мнению американских военных, время для реализации этого плана истекает.

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