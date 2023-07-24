Доподлинно неизвестно, остались ли у Штатов запасы этих снарядов.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков заявил, что для поражения большого скопления российских целей Украине нужны кассетные ракеты ATACMS. Всего несколькими такими снарядами можно уничтожить стандартный аэродром.

"Украине, если честно, наиболее интересны именно кассетные ракеты ATACMS. Это уникальный ответ на вопрос, что делать с передовыми вертолетными площадками россиян, авиабазами. Большие скопления целей, которые трудно поразить Storm Shadow, SCALP или другими крылатыми ракетами. Потому что на каждую цель необходимо потратить одну ракету, а кассетный ATACMS справится за значительное количество ракет", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

В то же время не факт, что кассетные ракеты ATACMS вообще остались у американской армии. Срок эксплуатации этих снарядов составляет 10 лет, а производились они до 2003 года.

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"Потом их сняли с производства. Проводился ли ремонт – вопрос. На мой взгляд, это было бы более эффективно", – резюмировал Катков.

Кассетные боеприпасы для Украины

7 июля США передали Украине новый пакет помощи, частью которого стали кассетные снаряды DPICM (усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения). Это первый случай предоставления такого типа вооружения западными партнерами.

Уже 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что кластерные снаряды прибыли в Украину, но еще не использовались в бою.

Через несколько дней СМИ начали писать о первых случаях использования переданных кассетных боеприпасов на войне. 20 июля в Белом доме подтвердили применение кластерных снарядов на поле боя.

Отметим, что в целом мир тяготеет к запрету использования этих снарядов – во многих странах действует соответствующая Конвенция от 2008 года. Однако некоторые государства, среди которых Украина, США и Россия, ее не подписали.

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