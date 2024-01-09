Пушечный ствол на самом деле является расходным материалом, вроде покрышек на колесах.

Каждая прицепная, самоходная или танковая пушка имеет исчерпаемый ресурс своего основного элемента - ствола. Поэтому в условиях длительной высокоинтенсивной войны нужны постоянные поставки не только пушек "в сборе", но и отдельно запасных стволов к ним.

Как пишет военно-аналитическое издание Defense Express, проблема здесь в том, что изношенный ствол дает худшую точность стрельбы, поэтому для поражения целей требуется больше снарядов, чем при использовании нового ствола. В условиях интенсивной артиллерийской войны большие затраты боеприпасов являются проблемой.

Износ пушечных стволов измеряется количеством произведенных выстрелов. Но, как отмечают эксперты Defense Express, значительное влияние здесь оказывает дальность стрельбы. Чем дальше летит снаряд, тем мощнее должен быть пороховой заряд для такого выстрела, а следовательно и износ ствола от такого выстрела будет существеннее. Также определенное влияние здесь имеет и общая интенсивность стрельбы.

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Поэтому номинальные стандарты довольно условны. Например, по инструкции стволы американской гаубицы M777 нужно менять после каждых 2500 выстрелов. Но на практике, если пушка все время стреляет на максимальную дальность и в высоком темпе, ствол может достичь сверхнормативного уровня изношенности уже после 1000 выстрелов.

"Но никто в реальных боевых действиях не будет снимать с фронта оружие, которое еще работает, хотя и вне гарантийных показателей, особенно, если для него нет замены. Конечно, во время полномасштабной войны на такие вещи уже просто не обращают значительного внимания", – отмечают аналитики.

Иногда превышение норматива достигает действительно выдающихся показателей. Как пишет Defense Express, по некоторым данным, украинские артиллеристы, воевавшие на одной из немецких самоходных гаубиц PzH 2000, умудрились превысить предельный показатель в 4,5 раза – отстреляли около 20 тысяч снарядов, хотя по инструкции ствол надо менять после 4500 выстрелов.

Эксперты отмечают, что номинальный ресурс ствола зависит от качества металла, из которого он изготовлен. Это хорошо заметно на примере танковых пушек. Так, стволы 120-миллиметровой пушки Rh-120 на танках Leopard 2 и ее американской лицензионной версии M256 на танках Abrams имеют ресурс до 1500 выстрелов.

В то же время советско-российский аналог этой пушки, 125-миллиметровая 2А46, в зависимости от версии имеет ресурс 800-1200 выстрелов. В то же время в установках определения ориентированного ресурса ствола всех версий 2А46, включая хромированные 2а46м1, ресурс канала ствола определен только в 350 общих, или только 150 выстрелов бронебойными подкалиберными снарядами.

"Такая огромная разница между западными и советскими пушками объясняется, в первую очередь, уровнем технологий и использованием в вооружении стран НАТО хромированных стволов, что СССР не смог на должном производственном уровне воплотить в жизнь", – отмечает Defense Express.

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