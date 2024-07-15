Ранее Эмманюэль Макрон объявил о передаче самолетов Mirage Украине и обучении пилотов во Франции.

Париж четко придерживается обязательств по военной поддержке Украины, в частности, передачи самолетов Mirage 2000-5. Об этом со ссылкой на посла Французской республики в Украине Гаэля Весьера сообщает Укринформ.

"Были взять очень четкие обязательства со стороны французских властей, и они будут соблюдены, в этом нет сомнения", - заявил посол.

По его словам, существуют определенные лимиты времени, которые не позволяют ускорить передачу авиационной техники.

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"Речь идет о подготовке летного и технического персонала для этих самолетов. Но в целом, я думаю, что речь идет о нескольких месяцах", - добавил Гаэль Весьер.

Передача Mirage 2000-5 - что известно

О передаче Украине французских истребителей Mirage 2000-5 стало известно в июне. Количество самолетов тогда официально не назвали, впрочем, по мнению экспертов, речь может идти о примерно 6 истребителях Mirage 2000-5.

Даже несмотря на небольшое количество, специалисты считают, что эти самолеты могут существенно повысить потенциал Воздушных сил: в первую очередь, речь идет о борьбе с российской боевой авиацией, в том числе, самолетами марки "Су".

Mirage 2000 сможет использоваться и для нанесения ударов по наземным целям. В частности, его можно использовать в качестве носителя крылатой ракеты SCALP (также известной как Storm Shadow), которая уже доказала свою эффективность в борьбе с россиянами.

Напомним, ранее под эту ракету адаптировали старый фронтовой бомбардировщик Су-24, который стоит на вооружении Воздушных сил.

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