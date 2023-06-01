Зеленский также поднял вопрос о необходимости формирования коалиции систем ПВО Payriot.

Во время визита в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с лидерами европейских стран в рамках коалиции истребителей.

Об этом сообщает Офис главы украинского государства. На повестке дня был вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16.

"Лидеры обсудили практические вопросы, связанные с началом тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 и самолетах других типов. Стороны договорились начать этот процесс в ближайшее время. Участники встречи также коснулись вопросов будущего снабжения самолетов и создания необходимой для них инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече приняли участие: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

По результатам переговоров президент Украины и европейские лидеры договорились продолжить после будущих консультаций с американской стороной работу над официальным решением о создании коалиции боевых самолетов ("Небесного щита Украины") на следующей встрече в формате "Рамштайн".

Во время встречи Владимир Зеленский также поднял вопрос о необходимости формирования коалиции систем ПВО Patriot на фоне усиления ракетных обстрелов украинских городов со стороны России.

Зеленский приехал с визитом в Молдову

Сегодня, 1 июня, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества. В рамках саммита он проводит ряд встреч.

Напомним, что во время визита гарант Украины дал комментарий относительно вероятной судьбы так называемого Приднестровья. Он предрек этому псевдообразованию ключевые изменения, в которых движущую роль сыграет Украина.

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