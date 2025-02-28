Также во время этой церемонии было представлено несколько скоростных ракетных катеров различных типов.

В четверг, 27 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) пополнил свой флот ракетным корветом "Шахид Раис-Али Делвари". Об этом сообщает Army Recognition.

Он стал четвертым кораблем типа "Шахид Сулеймани". Первый ракетный корвет катамаранного типа иранцы ввели в действие в 2022 году. Еще два корабля поступили на вооружение в феврале 2024-го - они получили наименование "Шахид Хасан Багери" и "Шахид Сайяд Ширази".

Корвет разработали с учетом технологии снижения заметности. Он может проводить быстрые наступательные операции как вблизи береговой линии, так и в открытом море. Также корвет способен выполнять оборонительные функции.

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Длина корпуса корабля составляет примерно 65 м, а водоизмещение достигает 600 тонн.

Ракетное вооружение катамаранов типа "Шахид Сулеймани" представлено крылатыми ракетами, дальность которых может достигать 300 км. Артиллерийское вооружение состоит из одной 30-мм пушки и пушек калибра 20-мм.

Также во время недавней церемонии было представлено несколько скоростных ракетных катеров различных типов.

"Хайдар-110" - это катер длиной 14 м, шириной 4,3 м и высотой 2,8 м. Иранские военные заявляют, что он может развить скорость до 110 узлов. Вооружение - две крылатые ракеты средней дальности.

Длина катера "Тарик" катамаранного типа составляет 13 м. Его вооружение также состоит из двух крылатых ракет средней дальности. Еще один катер - "Сомар" - имеет длину 16 м и развивает скорость 80 узлов.

Иранский флот - последние новости

Напомним, недавно Иран вооружился первым в своей истории авианосцем.

Корабль способен запускать довольно крупные БПЛА. Также он может нести быстроходные суда, беспилотные подводные лодки и противокорабельные крылатые ракеты.

А еще раньше Исламская Республика представила свой "самый передовой" корабль, который давно превратился в долгострой. Его позиционируют как разведывательный эсминец.

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