Западу может потребоваться от пяти до десяти лет, чтобы разработать эффективные военные средства противодействия иранским беспилотникам.

Иранские дроны с каждым годом все больше влияют на ход конфликтов во всем мире. Для их изготовления часто используются американские запчасти.

Как говорится в материале Bloomberg, овладение Ираном низкотехнологичными боевыми действиями с использованием дронов являются новыми рисками для стабильности на Ближнем Востоке. Страна также зарабатывает валюту для финансирования своей оборонной промышленности и укрепляет с помощью продаж стратегические альянсы. Дроны делают Тегеран грозным торговцем оружием, способным изменить характер конфликтов во всем мире.

Иранские специалисты также постоянно модернизируют свои дроны, в том числе - исходя из российского опыта в Украине. Иранские аналитики отправлялись в Россию, чтобы изучить успехи "Шахедов" для дальнейшего совершенствования их тактики уклонения.

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"Последние два года были периодом гиперускорения новой тактики и методов применения Ираном БПЛА. Россия и Иран учатся друг у друга. Это почти так же важно, как сам обмен технологиями", - считает Мэтью Макиннис, офицер разведки Пентагона.

Представитель Министерства обороны США назвал закупку, разработку и распространение беспилотников Ираном "растущей угрозой международному миру и безопасности".

Растущая угроза, которая растет

Поддерживаемые Ираном йеменские хуси сумели сократить торговлю через Суэцкий канал более чем на 50% в этом году, обстреляв грузовые суда в Красном море беспилотниками и ракетами. А с начала октябрьской вспышки войны в Газе поддерживаемые Ираном группы ополченцев в Сирии и Ираке десятки раз бомбили отдаленные военные базы США в регионе.

Использование беспилотных летательных аппаратов Ираном стало более совершенным после того, как администрация Трампа вышла из иранской ядерной сделки в 2018 году. Американские и европейские дипломаты еще два года вели переговоры о продлении ответных ограничений Совета Безопасности ООН на продажу иранских ракет и беспилотников. Но после убийства США иранского генерал-майора Касема Сулеймани во время удара беспилотника в Багдаде в январе 2020 года Иран и поддерживающая его Россия вряд ли примут какие-либо дальнейшие ограничения ООН на программы вооружений Ирана.

Срок действия ограничений ООН в отношении Ирана истек в октябре, через несколько дней после войны, охватившей Газу. Несколько недель спустя КСИР представил свое самое совершенное оружие и беспилотники для верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Ему показали последний Shahed-139, дальнобойный разведывательный беспилотник Shahed-147 и другие. Shahed-149 "Газа" с ракетной батареей под крылом и радиусом действия до 2500 км может достичь Израиля.

Санкции не останавливают Иран

Санкции против Ирана на протяжении десятилетий не смогли ослабить военное производство страны. Некоторые эксперты и вовсе считают, что экономическая изоляция заставляет иранских специалистов действовать изобретательнее, что способствует росту эффективности их продукции. Иранские дроны становятся все лучше и незаметнее.

Иран полагается на любые электронные компоненты, которые он может купить у азиатских поставщиков или переправить из США и Европы. Согласно анализу обломков Shahed-136, почти каждая деталь имела американское или европейское происхождение. Коммуникационный чип - от Analog Devices Inc из Массачусетса. Микроконтроллер - от Texas Instruments Inc. из Далласа.

Обе компании открестились от сотрудничества с Ираном. В то же время в Сенате заявляют, что американские компании либо "знают, либо должны знать, куда идут их компоненты".

Согласно неопубликованному докладу ETANA, в начале 2000-х Иран поделился большей частью своих технологий беспилотников с Сирией. Десятки иранских ученых переехали в Алеппо, чтобы работать в главной оружейной лаборатории страны, и вместе со своими сирийскими коллегами разработали четыре модели беспилотников-камикадзе.

Запчасти и технологии регулярно переправляются контрабандой из Сирии в ливанскую Хезболлу. Собственная технология беспилотников Ирана получила развитие в 2011 году, когда национальное киберкомандование с помощью электронных средств похитило Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, действовавший на афганско-иранской границе. Иранские аэрокосмические эксперты переконструировали дрон и поместили его в стеклянный корпус, чтобы гости могли любоваться. В 2018 году клон американского беспилотника, заряженного взрывчаткой, вылетел из Сирии в Израиль в особо напряженный момент на Ближнем Востоке. Его сбили израильские вертолеты.

Иностранные подставные сети, которыми управляют тысячи частных компаний, поставляют импортные части в Иран, а иногда и готовые компоненты государственным производителям беспилотников.

Россия и иранские дроны

Иранские дроны эффективны во время массированных атак. Именно поэтому Россия запускает стаю "Шахедов" в надежде, что один или два поразят цель. Например, 6 марта было осуществлено 42 запуска, сбито 38, четыре проскочили и повредили несколько зданий. Атаки "Шахедов" нанесли энергетическому сектору Украины ущерб примерно на 12 миллиардов долларов.

Россия платит Ирану 1,16 миллиарда долларов за производство 6000 Shahed-136 до 2025 года. Эти дроны способны транспортировать 50 килограммов взрывчатки на расстояние 2500 км. Эти БПЛА производят в Елабуге, Татарстан. Ожидается, что значительная часть платежей Ирану поступит российским оружием, например, передовыми истребителями Су-35.

По мнению экспертов, Западу может потребоваться от пяти до десяти лет, чтобы разработать эффективные военные средства противодействия иранским беспилотникам.

Напряжение со стороны Ирана - последние новости

Напряженность в арабо-израильском конфликте достигла пикового уровня за последние годы. После авиаудара по посольству Ирана в Сирии, который, предположительно, нанес Израиль, и в результате которого были уничтожены два иранских генерала, Тегеран пригрозил Израилю местью.

По мнению аналитиков, страны находятся на грани военной эскалации. В частности, на днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что Израиль ожидает нападения Ирана в течение ближайших двух дней. По некоторым данным, Иран для нападения на Израиль может применить более сотни дронов и десятки ракет, способных поразить военные цели.

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