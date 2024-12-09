1000 полетов без единого инцидента: новейший истребитель KF-21 совершил прорыв

Эти достижения подтверждают надежность истребителя и его важность для вооруженных сил и оборонной промышленности Южной Кореи.

В конце прошлого месяца южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) официально объявила о достижении важного этапа в разработке своего новейшего истребителя KF-21 Boramae. Самолет успешно провел тысячу испытательных полетов, продемонстрировав высокий уровень надежности без единого инцидента, пишет Defense Express.

С лета 2022 года KF-21 проходил различные тестирования, в том числе проверку авионики, оценку маневренности и другие испытания. Как сообщает издание Army Recognition, эти достижения подтверждают надежность истребителя и его важность для вооруженных сил и оборонной промышленности Южной Кореи.

Особенностью разработки KF-21 стало стремление компании KAI максимально снизить зависимость от импорта комплектующих. Впереди истребитель ждут новые этапы испытаний, которые позволят повысить его эффективность.

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Что известно о KF-21

KF-21 был впервые представлен в апреле 2021 года как альтернатива F-35. Его разработка, длившаяся с 2001 года, завершилась первым полетом в июле 2022 года.

KF-21 при размахе крыльев в 11,2 метра имеет максимальный взлетный вес до 25 580 кг, боевой радиус в 1000 км, максимальную скорость до 2200 км/ч, а также 10 точек подвески. При этом для воздушного боя KF-21 может использовать не только AIM-120 AMRAAM, но и дальнобойную Meteor от MBDA Meteor с дальностью выстрела в 200 км.

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