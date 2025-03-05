По словам украинских солдат, именно риск отсутствия ракет для данных ЗРК беспокоит их больше всего.

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине может оставить миллионы мирных жителей беззащитными перед российскими баллистическими ракетами, пишет CNN.

Как отмечается, у Украины есть только один способ защитить себя от данных ракет России - американские ЗРК Patriot, боеприпасы для которых из-за паузы в военных поставках могут вскоре закончиться.

По словам украинских солдат, именно риск отсутствия ракет для комплексов Patriot, защищающих их семьи и близких, беспокоит их больше всего.

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"США владеют лицензией на ракетные системы Patriot, а также производят ракеты для них, что делает очень сложным для многих европейских стран их воссоздание", - заявила заместитель руководителя группы по России и аналитик Института изучения войны Катерина Степаненко.

Сколько указанных ракет есть на складах в Украине, неизвестно, как и то, есть ли на подходе новые соответствующие поставки из США, отметили в CNN.

Известно, что более десятка других стран имеют батареи Patriot, включая Грецию, Саудовскую Аравию, Польшу и Южную Корею, но они неохотно отправляют их в Украину из-за угроз, с которыми сталкиваются сами, говорится в публикации

По словам аналитиков, украинские военные используют Patriot чрезвычайно эффективно, сбивая ракеты, которые, по утверждению Москвы, невозможно перехватить, например, аэробаллистические ракеты "Кинжал", но это обходится очень дорого.

"Существуют некоторые альтернативные системы, такие как NASAMS и IRIS-T, которые доказали свою эффективность против крылатых ракет и беспилотников, но они не могут сравниться с Patriot, когда дело касается защиты от современных гиперзвуковых и баллистических ракет", - акцентировали в CNN.

Ведущий аналитик по России Марк Гелеотти согласился, что Patriot - это "главный пункт", однако при этом назвал и другие угрозы для Украины:

"Если вспомнить танки M1 Abrams и боевые бронированные машины Bradley, которые были очень полезны на передовой, то если у украинцев закончатся запасы или запасные части, даже если что-то относительно незначительное сломается… их фактически придется вывести из строя".

Напомним, ранее CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщали, что после остановки помощи США ракеты к ЗРК Patriot в Украине могут закончиться в течение нескольких недель.

Советник по национальной безопасности Белого дома Майкл Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и "приняты меры укрепления доверия":

"Я думаю, что если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к этим переговорам, и фактически, положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы отменить эту паузу".

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