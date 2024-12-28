Эти ракеты используются уже почти 40 лет.

Греция передаст Украине 24 ракеты Sea Sparrow, которые будут поддерживать украинскую армию против существующих угроз. Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что такая помощь является частью большей военной поддержки Греции для Украины, среди которой артиллерийские снаряды, гаубицы и другие авиационные боеприпасы.

В издании напомнили, что эти ракеты используются уже почти 40 лет и находятся на вооружении военно-морских и военно-воздушных сил Греции.

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"Sea Sparrow - это зенитный комплекс малой дальности американского производства, и Украина уже имеет необходимые пусковые установки для его развертывания", - заверили в сообщении.

Также журналисты добавили, что передача таких ракет не уменьшает обороноспособность Греции в Эгейском море, из-за чего эта помощь является возможной.

В Ekathimerini подчеркнули, что несмотря на неоднократные просьбы союзников предоставить передовые системы, такие как ракеты С-300 и Patriot, Афины решительно отказывали из соображений безопасности и из-за отсутствия надежных вариантов замены.

Греция и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, в октябре 2024 года Украина и Греция подписали соглашение по безопасности. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и в дальнейшем.

Также в начале лета стало известно, что Греция может сорвать передачу Украине истребителей Mirage 2000. В частности премьер-министр страны Кириакос Мицотакис отметил, что когда речь идет о самолетах, то Греция относится к этому вопросу по-другому.

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