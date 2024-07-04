Вся чувствительная информация будет закрытой для широкой общественности и недоступной россиянам.

Кабинет министров принял постановление, позволяющее государству закупать дроны украинского производства через закрытый функционал Prozorro, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, у производителей будут равные условия доступа к государственным контрактам, а благодаря конкуренции государство сможет выгоднее закупать дроны. Он отметил, что это является логичным шагом развития прозрачности и увеличения эффективности закупок дронов.

"Для производителей это возможность активнее развиваться, создавать рабочие места и масштабировать производство в десятки раз", - отметил Федоров.

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Министр подчеркнул, что вся чувствительная информация будет закрыта для широкой общественности и недоступна россиянам.

Кроме того, Федоров напомнил, что в феврале правительство впервые разрешило покупать дроны через закрытый функционал Prozorro. Тогда разрешение касалось массовых дронов иностранных производителей: Mavic, Autel и Matric. Теперь его расширили и на украинских производителей.

Закупка дронов в Украине

Как писал УНИАН, 5 марта 2024 года стало известно, что "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны должно было впервые приобрести через систему Prozorro 20 тысяч беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Тогда сообщалось, что общая ожидаемая стоимость должна была составить почти 3 миллиарда гривен без НДС.

Также мы рассказывали, что Украина начала серийно выпускать ударные дроны с дальностью более 1000 километров. Это удалось благодаря сотрудничеству оборонных госпредприятий и частных специалистов.

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