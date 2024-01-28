В российском тылу полно военных целей, которые давно уже просят хотя по по одной ракете.

Украинские беспилотники большого радиуса действия ставят под угрозу российскую нефтяную отрасль. Но только потому, что поджечь нефтехранилище просто. Ни один беспилотник не способен нанести ощутимый вред танковому заводу - нужны мощные ракеты, которых Украина не имеет.

Военно-аналитическое издание Defense Express попыталось выяснить, а существует ли вообще хотя бы теоретическая возможность получить из-за рубежа ракеты с дальностью поражения в 2-3 тысячи километров (это считается "средней дальностью). Аналитики даже "вынесли за скобки" издевательские условия западных партнеров по неиспользованию их вооружения по территории РФ и попытались посчитать то, что технически существует.

Но даже без этих политических ограничений для Украины остается не так уж много вариантов получения дальнобойных ракет. Первым кандидатом является американская крылатая ракета Tomahawk, запускаемая со всех видов носителей, в том числе и наземных пусковых установок. Дальность полета у нее - 1,6 тысячи км при мощности боеголовки в 340 кг.

Видео дня

Значительно более эффективным вариантом была бы не крылатая, а баллистическая ракета, способная нести более мощный заряд. Но у западных партнеров с этим беда. Даже во времена Холодной войны среди европейских стран только Франция имела ракеты S3 с дальностью 3,5 тысячи км, предназначенные прежде всего под ядерные заряды. Но и эту ракету сняли с эксплуатации в 1996 году.

Следовательно, кроме упомянутого "Томогавка", других ракет средней дальности у западных партнеров Украины нет. Баллистические ракеты такого типа создавали некоторые страны так называемого третьего мира. Но Иран и КНДР по понятным причинам отпадают как поставщики. А остаются - Индия и Китай, которые тоже продолжают активное сотрудничество с РФ, а также Пакистан, чья ракетная программа создана при поддержке Пекина.

Следовательно, Украина либо может вымаливать у американцев ракеты Tomahawk, которые, конечно, никогда не получит, либо создавать собственные ракеты с нужными характеристиками. Но это не так просто.

"Разработка баллистической ракеты средней дальности – это многолетняя, многомиллиардная Национальная стратегическая программа, которую трудно реализовать даже в условиях мирного времени", - отмечает издание.

Западная военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Франция передала Украине четыре реактивные системы залпового огня LRU. Это французская версия американской установки залпового огня M270, больше известного рядовым украинцам как "гусеничный Хаймарс".

Также мы рассказывали, что Германия до сих пор сопротивляется и не хочет передавать Украине свои ракеты Таурус. Причем Берлин не желает задействовать даже так называемые "круговые поставки", когда немецкие ракеты купит Франция для себя, а Украине взамен отправят французские ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: