Макет этого оружия разработали украинские волонтеры, чтобы ввести в заблуждение оккупантов на фронте.

На востоке Украины российские оккупанты до сих пор не поняли, что гаубица Д-20, которую они уже в течение месяца пытаются уничтожить, является ненастоящей. Десятки тысяч долларов были потрачены на беспорядочную сборку из дренажных труб, шин от грузовиков и пустых канистр из-под бензина, однако разработчики из этого сделали имитированную советскую пушку, пишет The Times.

Журналисты отмечают, что каждый российский 122-мм снаряд стоит 1000 долларов, а один боеприпас для "Ланцета" может стоить 35 тысяч долларов.

"Россияне могут стрелять сколько угодно. Это ничего не изменит", - говорит со смехом глава волонтерской группы, которая производит макетное оружие на западе страны Михаил Роман. Видео дня

В то же время пока внимание армии РФ отвлекает макет, она не замечает настоящую гаубицу Д-20, которая наносит удары по ее солдатам с соседней кучи деревьев. Отмечается, что рядом с фальшивой гаубицей разместили медленно горящие свечи, чтобы обмануть тепловизионные камеры оккупантов.

"Это был триумф. Каждый раз, когда уничтожается одна из наших приманок, я радуюсь, потому что это означает спасенную жизнь", - отмечает Роман.

В издании также добавили, что в ближайшие недели украинские военные получат сотни макетов антенн Starlink, которые изготовлены из папье-маше. Также глава волонтерской группы планирует построить деревянную батарею противовоздушной обороны Patriot, которая является одной из самых ценных частей западного вооружения в Украине. Роман надеется, что макет этой установки привлечет внимание вражеских ракет.

Несмотря на всю изобретательность украинцев, волонтер знает, что ВСУ не продержатся долго, если им не предоставить настоящее оружие перед лицом российской армии.

"Мы очень в этом нуждаемся. Нам нужно больше настоящих артиллерийских снарядов. Больше настоящих гаубиц. Потому что в настоящее время наших ребят превосходят в вооружении десять к одному", - подчеркнул он.

Когда Роман наблюдал за тем, как его команда изготавливает очередную фальшивую гаубицу Д-20 перед ее отправкой в Волчанск, он грустно улыбнулся, подумав о том, что ее можно было бы заменить на настоящую, пишут в The Times.

"Россияне наступают, а наши ресурсы ограничены", - подчеркнул он.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Италия передаст Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T, которая способна перехватывать баллистические ракеты. Министр иностранных дел страны Антонио Таяни отметил, что о таком оружии в Италии просила сама Украина.

Также сообщалось, что Румыния может передать Украине системы Patriot. Отмечается, что принятие должен одобрить Высший совет национальной обороны.

"Прежде всего, должны говорить специалисты. Это не означает, что если система охватывает часть Украины, то она не охватывает и Румынию. Речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли наилучшие решения... Итак, на данный момент предложение находится на стадии анализа", - подчеркнул премьер-министр Марчел Чолаку.

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