Эксперты говорят, что применение роботизированных наземных систем пока единичное, но будет развиваться.

Украинские квадрокоптеры взорвали российских гранатометных роботов. Это редкая атака, осуществленная дронами против роботизированных систем оккупантов.

Видео опубликовала 47-я отдельная механизированная бригада. Отмечается, что воины использовали FPV-беспилотники со взрывчаткой, чтобы уничтожить две российские "платформы наземных роботов", которые были оснащены автоматическими гранатометами. Это оружие советской разработки может стрелять по целям 30-мм гранатами.

На кадрах видно, как два российских наземных робота работают вблизи Авдеевки. Украинский FPV-дрон кружил вблизи одного из роботов, опустился и сдетонировал.

Второй робот спрятался неподалеку от огромной кучи мусора. Другой беспилотник кружил над ним, а затем атаковал, спровоцировав мощный взрыв.

Малые квадрокоптеры, оснащенные взрывчаткой, сыграли значительную роль в войне в Украине и часто использовались обеими сторонами для односторонних атак на личный состав и бронетехнику. Однако эта атака фиксирует менее распространенный случай боя беспилотников и роботов. Фактически не задействованы люди, кроме собственно пилотирования систем.

В то же время участие российских роботов подчеркивает растущую роль беспилотных наземных транспортных средств в войне. Эти небольшие системы использовались для установки наземных мин, доставки боеприпасов войскам, проведения эвакуации раненых и разминирования.

"Пока это единичные случаи, когда россияне используют такую технику", - сообщили в бригаде.

Как пишет Business Insider, невозможно немедленно подтвердить утверждение воинов о единичных случаях использования роботов на войне. Сэмюэль Бендетт, эксперт по беспилотникам и российским военным возможностям аналитического центра Center for Naval Analyses, сказал, что в Украине наблюдается "быстрое распространение" малых боевых и материально-технических беспилотников, но эти системы можно легко идентифицировать и уничтожить, поскольку есть много дронов, которые наблюдают за полем боя сверху.

"Мы будем свидетелями использования многих дешевых легких беспилотных наземных транспортных средств (UGV), подобных тем, что на этом видео, которые можно быстро собрать, потенциально быстро потерять, если необходимо, и быстро заменить", - отметил Бендетт.

По его словам, непонятно, российские роботы работали на поле боя без солдат или в тандеме. Но "по мере того, как все больше UGV будет вступать в бой, обе стороны будут пытаться разработать тактику и концепции для их интеграции в штурмовые операции/операции на поле боя", отмечает эксперт.

Война дронов - последние новинки ВПК

Как сообщал УНИАН, украинские беспилотники с искусственным интеллектом пытаются уничтожить энергетическую отрасль России. Пока что это работает.

Как говорится в материале CNN, украинские дроны успешно долетают до Москвы, Рязани и других российских городов, где расположены крупные нефтеперерабатывающие заводы страны-оккупанта. Российская ПВО не справляется, поэтому атаки все чаще становятся успешными.

Такая точность стала возможной благодаря датчикам дрона. У него появилось "машинное зрение", которое является формой ИИ. Дрон фактически научили определять географию и цель, к которой он направляется. Он способен определить, где он находится, не нуждаясь в связи со спутниками.

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