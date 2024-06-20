Отмечается, что даже удар по РФ - рискованная миссия, особенно для самолета четвертого поколения.

Член НАТО Дания дала Украине разрешение использовать переданные истребители F-16 для поражения военных целей на территории России. Военные эксперты считают, что это может быть не лучшим вариантом для них, пишет Business Insider.

Военный эксперт из американского Института изучения войны Джордж Баррос заявил, что использовать сейчас американские истребители для ударов по России "не имеет большого военного смысла".

"Потому что чем глубже вы проникаете в Россию и чем ближе вы подходите к границе, тем опаснее летать, и более вероятно, что вы потеряете высококачественное оборудование и подготовленных пилотов, которых нелегко заменить", - сказал он. Видео дня

Баррос добавил, что будущем, особенно, с появлением большего количества самолетов, такая возможность Украине очень пригодится, "но сейчас мы находимся не в этом положении".

Отставной полковник морской пехоты и эксперт по стратегии обороны в Центре стратегических и международных исследований Марк Канциан предположил, что F-16 "будут держаться в стороне от линии фронта, чтобы избегать зоны действия российской ПВО".

Специалист по военной авиации Королевского авиационного общества Великобритании Тим Робинсон заявил, что F-16 могут быть полезны для поражения целей, находящихся в России, но вне досягаемости других видов оружия: у самолета есть такая возможность, но удар по России - рискованная миссия, особенно для самолета четвертого. Эксперт подозревает, что Украина, "наконец-то получив их", захочет гарантировать, что "они не потеряют их сразу".

С ним согласился научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший офицер Королевских ВВС Австралии Питер Лейтон. Указывается, что, по мнению экспертов, Украине придется быть более осторожной со своими F-16, поскольку она получает их не так уж и много, и Киев не может позволить себе понести огромные потери.

Советник по национальной безопасности Великобритании Майкл Кларк акцентировал, что существует риск негативной реакции из-за таких потерь или неспособности F-16 обеспечить крупный прорыв. По его словам, хотя аналитики "знают, что война полна неудач, явный провал наступления F-16 будет политически очень разрушительным для украинцев". В связи с этим, как добавил Кларс, скорее всего, Украинцы сначала будут сдержанно использовать F-16, пока не станут более уверенными в себе.

В связи со всем этим эксперты сомневаются, что F-16 будут применять для боевых вылетов в Россию, ведь даже летать над оккупированной РФ территорией будет чрезмерно опасно.

Стратег Марк Канциан, предположил, что могут быть "один или два глубоких рейда на Крым, возможно, просто для символического и психологического эффекта".

Вдобавок к этому и эксперт Лейтон признал, что Украина может предпринять что-то смелое на ряду с уже совершенными рискованными операциями, но в целом, по его словам, полет в Россию "делает F-16 слишком уязвимыми".

Эксперты ожидают, что истребители будут использоваться в основном в оборонительных целях и вдали от фронта, защищая города и инфраструктуру от российских беспилотников и ракет. Специалисты не считают, что F-16 сами по себе будут иметь огромное значение в войне, но они могут быть очень полезны, восполняя потерянные самолеты, сдерживая российскую авиацию выступая в качестве защиты.

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Командующий ВВС Нидерландов, генерал Арну Столлманн ожидает, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом: "Все должно совпасть".

В Украине верят, что самолеты защитят Харьков от российских управляемых авиабомб (УАБ).

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