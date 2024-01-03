Поставки западных истребителей - одна из крупнейших программ перевооружения нашей страны, подчеркнул эксперт.

Предоставление Украине западных истребителей F-16 может продолжаться в течение лет, поскольку они будут постепенно поступать.

Поставка этих самолетов - это одна из крупнейших программ перевооружения украинского государства, рассказал главред издания Defense Express Олег Катков в эфире "Эспрессо". "Действительно, мы будем ждать годами F-16, потому что самолеты будут поступать в Украину постепенно. И это является реализацией программы. Сейчас Норвегия передает в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов. Вместе с самолетами в двухместной версии также будут направлены и десять инструкторов", - заявил собеседник.

По сведениям норвежского издания, все борта будут в Дании не раньше, чем весной, или даже летом. Кроме того, премьер Нидерландов Марк Рютте отмечал, что украинской стороне передадут сразу 18 истребителей.

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Катков подчеркнул, что некоторые государства-доноры смогут значительно позже начать передачу Киеву этих самолетов. "Например, в Бельгии сообщили о возможности поставки только первых нескольких самолетов в 2025 году. Норвежское издание отметило, что Украина может получить до сотни самолетов. То есть будут переданы абсолютно все F-16, которые есть в объявленных странах-донорах", - сказал главред. Эксперт добавил, что это значительное число бортов, и для их эксплуатации необходимо подготовить много пилотов и наземного персонала.

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Ряд западных государств, в частности, пообещали предоставить Украине истребители F-16. Сообщалось, что украинские пилоты уже тренируются.

В конце декабря полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Рассвет предполагал, что эти самолеты уже могут быть в Украине, поскольку было уничтожено рекордное количество российских бортов. Украинская сторона не подтверждала, что на нашей территории есть F-16.

По мнению аналитика гаагского Центра стратегических исследований Фредерика Мертенса, десяток этих современных западных истребителей могут поставить под сомнение превосходство россиян в воздухе.

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