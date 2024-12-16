В последнее время распространяется информация о том, что РФ уменьшила использование крылатых авиационных бомб. В то же время, как пишут эксперты Defense Express, официальная статистика это не подтверждает. В издании прояснили ситуацию с применением Россией КАБов и причины, которые бы в теории могли заставить ее снизить эту активность.
Так, эксперты напоминают, что президент Владимир Зеленский сообщил, что враг за неделю с 9 по 15 декабря использовал около 630 КАБов. Для сравнения - за последнюю неделю ноября (25.11 - 01.12) РФ применила около 500 КАБов, то есть их количество даже увеличилось.
В то же время три недели с начала ноября враг использовал по 800-900 КАБов еженедельно, а неделя 21-27 октября была рекордной по количеству КАБов - 1100 единиц, отмечают эксперты. В то же время летом враг применял в среднем 600-800 КАБов еженедельно. Поэтому показатель в 600 КАБов в неделю не является аномальным, хотя их применение по сравнению с октябрем и уменьшилось.
Что может повлиять на снижение ударов КАБами
Одной из причин якобы уменьшения применения КАБов называют разрешение на использование ATACMS по территории РФ, что заставило врага отвести свою тактическую авиацию подальше. В то же время запрет на удары был отменен 17 ноября, а после этого количество применения КАБов еще было почти рекордным.
Также на применение КАБов могла повлиять и погода вследствие снижения эффективности российских разведывательных БПЛА. Как объясняют эксперты, использование КАБов требует координат объектов, а как раз дроны отвечают за значительный процент обнаруженных целей. На это также могло повлиять и активное уничтожение вражеских БПЛА, благодаря использованию украинских зенитных дронов.
"В то же время данные за лето прямо показывают, что тогда также были недели, во время которых использовалось 600 КАБов", - отмечают аналитики, так что влияние погоды также можно исключить.
Причиной снижения использования врагом КАБов также называют проблемы с исчерпанием летного ресурса бомбардировщиков Су-34.
Однако в Defence Express указывают: РФ время от времени сообщает об изготовлении новых Су-34 и Су-35, что прямо указывает на отсутствие катастрофических проблем в этой области. Также вряд ли есть существенные проблемы с массовым производством самих модулей УМПК, поскольку в них отсутствуют сверхсложные компоненты.
"И учитывая все это, только соответствующие по временному промежутку статистические данные смогут позволить оценить реальную интенсивность использования врагом того или иного вида вооружения. А вот поиск реальных причин этого может быть более чем сложным, и речь скорее будет идти о комплексном влиянии множества факторов, которые сложились в одно время", - отмечают эксперты.
Российские КАБы - что известно
В конце ноября командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады, Юрий Федоренко отмечал, что процент применения россиянами авиации и ударов КАБами существенно уменьшился после разрешения партнеров бить по территории РФ западным оружием.
Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ применила по Украине более 30 тысяч КАБов.