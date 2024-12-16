Официальная статистика не подтверждает уменьшение использования КАБов.

В последнее время распространяется информация о том, что РФ уменьшила использование крылатых авиационных бомб. В то же время, как пишут эксперты Defense Express, официальная статистика это не подтверждает. В издании прояснили ситуацию с применением Россией КАБов и причины, которые бы в теории могли заставить ее снизить эту активность.

Так, эксперты напоминают, что президент Владимир Зеленский сообщил, что враг за неделю с 9 по 15 декабря использовал около 630 КАБов. Для сравнения - за последнюю неделю ноября (25.11 - 01.12) РФ применила около 500 КАБов, то есть их количество даже увеличилось.

В то же время три недели с начала ноября враг использовал по 800-900 КАБов еженедельно, а неделя 21-27 октября была рекордной по количеству КАБов - 1100 единиц, отмечают эксперты. В то же время летом враг применял в среднем 600-800 КАБов еженедельно. Поэтому показатель в 600 КАБов в неделю не является аномальным, хотя их применение по сравнению с октябрем и уменьшилось.

Видео дня

Что может повлиять на снижение ударов КАБами

Одной из причин якобы уменьшения применения КАБов называют разрешение на использование ATACMS по территории РФ, что заставило врага отвести свою тактическую авиацию подальше. В то же время запрет на удары был отменен 17 ноября, а после этого количество применения КАБов еще было почти рекордным.

Также на применение КАБов могла повлиять и погода вследствие снижения эффективности российских разведывательных БПЛА. Как объясняют эксперты, использование КАБов требует координат объектов, а как раз дроны отвечают за значительный процент обнаруженных целей. На это также могло повлиять и активное уничтожение вражеских БПЛА, благодаря использованию украинских зенитных дронов.

"В то же время данные за лето прямо показывают, что тогда также были недели, во время которых использовалось 600 КАБов", - отмечают аналитики, так что влияние погоды также можно исключить.

Причиной снижения использования врагом КАБов также называют проблемы с исчерпанием летного ресурса бомбардировщиков Су-34.

Однако в Defence Express указывают: РФ время от времени сообщает об изготовлении новых Су-34 и Су-35, что прямо указывает на отсутствие катастрофических проблем в этой области. Также вряд ли есть существенные проблемы с массовым производством самих модулей УМПК, поскольку в них отсутствуют сверхсложные компоненты.

"И учитывая все это, только соответствующие по временному промежутку статистические данные смогут позволить оценить реальную интенсивность использования врагом того или иного вида вооружения. А вот поиск реальных причин этого может быть более чем сложным, и речь скорее будет идти о комплексном влиянии множества факторов, которые сложились в одно время", - отмечают эксперты.

Российские КАБы - что известно

В конце ноября командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады, Юрий Федоренко отмечал, что процент применения россиянами авиации и ударов КАБами существенно уменьшился после разрешения партнеров бить по территории РФ западным оружием.

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ применила по Украине более 30 тысяч КАБов.

Вас также могут заинтересовать новости: