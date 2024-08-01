Сейчас самолеты будут использовать как средство противовоздушной обороны, считает эксперт.

На данном этапе Украина будет применять полученные накануне самолеты F-16 для реализации трех целей, заявил в эфире "Радио NV" военный эксперт Александр Мусиенко.

"Первый этап - это противовоздушная оборона в небе над западом и центром нашего государства. И они способны очень серьезно приложиться к защите нашего неба, даже шесть единиц. Второе - это атаки усовершенствованными JDAM по наземным целям оккупантов. Не думаю, что вдоль всей линии фронта в начале. Но они безусловно будут. И атаки по системам ПВО, по противорадиолокационным станциям. Вот это то, что мы увидим на первых двух этапах", - сказал Мусиенко.

Он добавил, что третий этап Силы обороны Украины будут внедрять постепенно. В частности, это зависит от того, когда Киев получит большую партию западных истребителей.

"Третий этап предусматривает борьбу с носителями КАБов, которые донимают наших людей на востоке и юге. Это уже будет третий этап, возможно, когда прибудут самолеты ДРЛВ. Это определенное усиление, конечно. Даже такое количество, оно нам поможет", - отметил Мусиенко.

Эксперт также объяснил, что пока неизвестно, когда именно произойдет третий этап. Поскольку Запад пытается действовать очень осторожно и переживает за судьбу истребителей в войне.

"Они воспринимают очень имиджевые последствия, что не дай Бог один самолет будет потерян. Но это война, надо понимать, что риски всегда присутствуют. Также, они хотят, чтобы самолеты осторожно использовались на первых этапах, чтобы привыкли, чтобы привыкли и они (западные партнеры, - УНИАН). И это будет зависеть от поставок оружия. Если мы получим те же JASSM ракеты, то это означает, что мы сможем более активно применять эти самолеты по наземным целям", - отметил Мусиенко.

F-16 уже прибыли в Украину: что известно

Накануне западное издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает и АР. При этом точно неизвестно, о каком именно количестве самолетов идет речь.

Зато по информации The Telegraph, полученные F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. Отмечается, что эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

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