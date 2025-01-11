Украинский пилот уничтожил цели довольно рискованным способом, продемонстрировав высокий уровень маневренности в воздухе.

Украинский пилот F-16, который уничтожил шесть российских ракет за одну миссию, продемонстрировал исключительное мастерство. Это стало возможным во время чрезвычайно рискованного боя, заявил в комментарии Business Insider ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Вэнэйбл.

Командование Воздушных сил Украины подтвердило, что во время декабрьского боя пилот использовал шестиствольную 20-мм пушку F-16 M61A1, сбив две из шести ракет. По словам Венейбла, такой подвиг требует не только профессионализма, но и глубокой уверенности в своих действиях.

"Тот факт, что он сделал это, без лишних усилий, говорит многое о его навыках", - отметил ветеран.

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Украинские F-16 обычно вооружены ракетами AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Однако в этой миссии пилот, исчерпав запасы ракет, решил использовать пушку для перехвата еще одной ракеты, направлявшейся в Киев. Он смог поразить ее, несмотря на скорость более 640 км в час, и даже сбил сразу две цели.

"Сбивать крылатые ракеты из пушки очень рискованно из-за высокой скорости цели и опасности детонации. Но я делал то, чему меня научили инструкторы в США, и мне удалось это сделать", - прокомментировал сам пилот-рекордсмен.

Эксперты, такие как военный аналитик Тим Робинсон, объясняют, что использование пушки для перехвата крылатых ракет является сложным процессом и требует близкого приближения к цели, что повышает риск повреждения самолета обломками.

Навыки и мастерство

По мнению Гордона "Скипа" Дэвиса, генерала-майора в отставке, "пуск двух крылатых ракет из авиационной пушки является достаточно впечатляющим". Джон Вэнэйбл отметил, что во избежание обломков пилоты должны атаковать под определенным углом, что требует мастерского маневрирования.

Эксперт Питер Лейтон отметил, что современные радары облегчают задачу пилотов, но им все равно приходится демонстрировать высокую точность и сноровку в бою.

Украинские ВВС активно используют F-16 как средство противовоздушной обороны на фоне массированных ракетных атак России. Однако ограниченное количество самолетов и их устаревшие версии сдерживают потенциал. Партнеры пообещали передать Украине более 85 F-16, однако этого недостаточно для масштабного противостояния.

Полковник Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Украины, подчеркнул, что модернизированные F-16 с более мощным вооружением могли бы существенно усилить обороноспособность страны.

Исторический рекорд украинского пилота F-16: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, украинский пилот F-16 сбил 6 крылатых ракет за один боевой вылет. Это произошло впервые в истории в противовоздушном бою 13 декабря 2024 года во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян по Украине.

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало интервью с этим пилотом, в котором он описал подробно, как уничтожал вражеские ракеты. "Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал - обе цели уничтожены!" - рассказал он.

Интересно, что по двум последним скоростным целям, летевшим на Киев, он попал скорострельной авиационной пушкой, потому что больше вооружения на тот момент на F-16 не осталось.

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