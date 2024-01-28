Враг просчитывает, где ему лучше двигаться, подчеркнул защитник Украины.

Российские оккупанты во время штурмовых действий со стороны украинских воинов использовали по пехотинцам FPV-дроны, что немыслимо для наших бойцов.

Противники имеют мощный ресурс и могут в этом направлении нас опережать, поделился информацией Сергей Гнездилов ("Пиночет") из 56 бригады Вооруженных сил Украины, сообщает Hromadske. По его словам, конечно, есть участки, где противник не так интенсивно использует FPV-беспилотники. Собеседник добавил, что враг просчитывает, где ему лучше двигаться, и в какой точке он несет меньшие потери среди живой силы.

"Даже во время наших штурмовых действий они использовали FPV просто по пехоте, что для нас немыслимо, потому что мы экономим дроны для техники... Там, где стоит наше подразделение, очень мощный наплыв врага", - добавил защитник украинского государства.

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Руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск армии Украины Владимир Фитьо 28 января сказал, что враг наращивает производство и применение дронов-камикадзе. Он подчеркнул, что продолжается война высоких технологий.

Стоит отметить, что украинская сторона также развивается в этом направлении, уже разработан ряд беспилотников. В частности, в середине января стало известно, что успешно протестированы отечественные реактивные дроны.

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