Эксперты заявляют, что у США есть возможность "удешевить" миссию, однако выбран именно этот эсминец.

С целью борьбы с наркоторговлей, контрабандой и нелегальной миграцией в Мексиканском заливе начал свою миссию по патрулированию ракетный эсминец ВМС США класса Arleigh Burke USS Gravely (DDG 107). Это прямое выполнение приказа президента США Дональда Трампа, который заявил о необходимости усилить борьбу с этими проблемами.

На борьбу эсминца уже развернута группа военных из департамента американской Береговой обороны, пишет Defense Express. В него входят собственные патрульные корабли, вертолеты, самолеты и катера.

"Сколько именно продлится эта миссия - не сообщается. Но в Пентагоне отметили, что американские вооруженные силы должны свести к нулю количество случаев незаконного пересечения границы", - говорится в материале.

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Кроме того, подчеркивается, что отсутствуют какие-либо объяснения тому, почему для миссиии используется именно ракетный эсминец с крылатыми ракетами Tomahawk. Ведь он предназначен, в первую очередь, для сдерживания Китая и России, а также для защиты морских коммуникаций.

Эксперты отмечают, что эсминец, USS Gravely до этой миссии сопровождал авианосец USS Dwight D. Eisenhower во время операции по обеспечению судоходства в Красном море. Тогда как в строю ВМС США есть гораздо меньшие корабли, эксплуатация которых будет дешевле.

"Но возможно командировка только одного эсминца в Мексиканский залив является определенным компромиссом между политическими решениями и готовностью командования ВМС США их выполнять", - пишет СМИ.

Другие новости об американском вооружении

Ранее УНИАН сообщал, что еще одна страна стала владельцем американских ракет Tomahawk. Военно-морские силы Нидерландов осуществили успешный испытательный пуск такой ракеты с флагманского фрегата HNLMS De Ruyter.

Кроме того, США построили большой беспилотный корабль. Судно создали в рамках программы NOMARS (No Manning Required Ship) Агентства передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), которое отвечает за разработку новых технологий для использования в вооруженных силах Соединенных Штатов.

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