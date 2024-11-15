Большинство одобренных проектов предусматривают и закупки для Украины, в том числе системы противовоздушной обороны, боеприпасы.

Европейская комиссия впервые за всю свою историю одобрила решение о совместных закупках оружия. Как говорится в сообщении на сайте ЕК, 14 ноября одобрено финансирование для пяти масштабных проектов.

Отмечается, что эти проекты получат финансирование на 300 миллиардов евро (каждый по 60 миллиардов), а в целом совместные закупки позволят привлечь более 11 миллиардов долларов на поставки для стран армии ЕС.

Проекты направлены на поддержку совместных закупок критически важной оборонной продукции в трех сферах - закупка систем противовоздушной и противоракетной обороны, закупка современной бронетехники, закупка боеприпасов.

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"Мы делаем важный шаг в оборонном сотрудничестве", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что в этих программах участвуют 20 стран ЕС.

"Работаем над усилением европейской оборонной промышленности и для большей военной поддержки Украины", - подчеркнула она.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, ожидается, что эти закупки "сделают критически важные оборонные способности более доступными".

Отмечается, что большинство одобренных проектов предусматривают и закупки для Украины, в том числе системы противовоздушной обороны, боеприпасы и меры по укреплению оборонных возможностей в контексте российской агрессии.

Оружие от ЕС для Украины

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС поставил Украине уже 980 тысяч снарядов из обещанного миллиона. А всего до конца года планируется поставить в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов.

В октябре министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщил, что страна планирует создать международный фонд целенаправленного финансирования украинской оружейной промышленности.

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