Пока диктатуры во всем мире поднимают головы, производители оружия в США до сих пор сидят в "яме" недофинансирования, как все последние десятилетия.

Несмотря на окончание эры мира и начало новой гонки вооружений, оборонная промышленность США до сих пор находится в полукоматозном состоянии из-за нехватки государственных заказов. Об этом пишет The Economist.

На фоне российского вторжения в Украину страны Европы начали увеличивать свои расходы на собственную оборону, которая десятилетиями после холодной войны была недофинансирована. Значительную часть этих денег получат американские компании - напрямую или как субподрядчики европейских компаний.

Однако экономисты указывают на не очень хороший тренд для американских оборонных предприятий. В то время как акции их европейских коллег растут на десятки процентов в год, благодаря этим заказам, акции американских производителей оружия растут даже медленнее фондового рынка в целом.

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Объяснение заключается в том, что американская военная промышленность за последние десятилетия настолько далеко отошла от производства именно наземных вооружений, что понадобятся годы, чтобы снова восстановить все цепи поставок. Да и то при условии, что правительство обеспечит стабильно большие заказы таких вооружений. И это имеет свое влияние.

Как объясняет исполнительный директор британского оборонного концерна BAE Systems Чарльз Вудберн, оборонным компаниям нужно "разумное деловое обоснование, чтобы заработал баланс". И этот бизнес-кейс сейчас более понятен в Европе, чем в Америке. Год назад BAE заключила соглашение о пополнении запасов артиллерийских снарядов британской армии. В прошлом месяце немецкая Rheinmetall выиграла контракт на поставку боеприпасов от правительства Германии на сумму до 8,5 млрд евро.

Между тем гигантский военный бюджет Америки едва растет, поскольку ограничен рядом законодательных рамок. Например, в прошлом году продажи Lockheed выросли на мизерные 0,8% в номинальном выражении по сравнению с 2021 годом и упали, пожалуй, на одну седьмую, если сделать поправку на инфляцию.

Модель, согласно которой американские компании участвуют в государственных торгах на разработку системы вооружений, предусматривает взимание с них определенной платы и накладывает риск перерасхода средств. Из-за этого корпорации Northrop и Boeing, которые производят самолеты, потеряли миллиарды долларов. Именно поэтому в январе руководство Lockheed объявило, что больше не хочет бороться за новые оборонные контракты.

Еще одной причиной неудач оборонных гигантов США стало появление мощных конкурентов в лице мелких стартапов, которые способны предлагать Пентагону дешевые и гибкие решения в области беспилотных систем, стелс-технологий и тому подобное.

Новая гонка вооружений: последние новости

Как писал УНИАН, истребитель шестого поколения находится на разных стадиях разработки в нескольких странах, а США и Китай - главные конкуренты в этой гонке. Вашингтон не может позволить Пекину получить преимущество в этом соревновании. Для сохранения превосходства в области военных авиационных технологий США необходимо выкладываться на полную катушку, чтобы сохранить свое превосходство в воздухе.

Также мы рассказывали, что Бундестаг одобрил закупку для нужд немецкой армии 105 основных боевых танков Leopard 2A8 в дополнение к 18 ранее заказанным боевым машинам. Кроме того, в согласованный пакет финансирования общей стоимостью около 6 млрд евро вошли четыре ЗРК Patriot, управляемые ракеты и боеприпасы к артиллерии.

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