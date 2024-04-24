Европа до сих пор не поняла, что времена изменились, говорит министр.

Западу пора осознать, что "эра мира в Европе закончилась" и стоит спешно развивать собственный ВПК. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian.

Кулеба отметил, что союзники Украины должны перейти от "выражения сочувствия украинцам и обещаний помочь в восстановлении, к предотвращению гибели людей и разрушения страны".

Он подчеркнул, что восстановление военной помощи США, которое месяцами сдерживалось республиканцами, будет недостаточно, чтобы победить Россию. По словам министра, Запад должен увеличить производство оружия, как это сделала Украина. При этом Кулеба подчеркнул, что Россия заметно опережает Европу в темпах развития оборонного комплекса.

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"Когда я вижу, чего достигла Россия в развитии своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего достиг Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", - говорит глава МИД Украины.

Производство оружия в России и на Западе

Как писал УНИАН, РФ нарастила производство простого оружия и боеприпасов, и этого хватит, чтобы воевать против Украины еще, по крайней мере, два года. Кроме того, Кремль изо всех сил пытается расширить возможности и разработать современное вооружение, которое могло бы улучшить боевые действия его армии.

На этом фоне страны Европы даже совместными усилиями не смогли за год изготовить для Украины 1 миллион артиллерийских боеприпасов. Их планировали предоставить еще в марте, но теперь сроки сдвинулись аж на конец года.

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