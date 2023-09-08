Безэкипажная техника и автономные роботы могут сдвинуть на задний план обычные танки, самолеты и вертолеты.

Рынок вооружений и характер боевых действий может существенно измениться из-за появления на этом рынке разработчиков инновационных программных продуктов и роботизированных систем, не имеющих отношения к классическим оружейным концернам. Признаки этого уже хорошо заметны на фронте в Украине, пишет Reuters.

Издание отмечает, традиционная оборонная промышленность, которая производит оружие за большие деньги и "с ледниковой скоростью", может столкнуться с серьезной конкуренцией, которую ей создадут разработчики новейших автономных вооружений.

Пока рано говорить, что боевые машины с экипажем постигнет судьба линкоров, ставших устаревшими в современном мире. Но воздушные, наземные и подводные роботы, управляемые людьми, готовы выйти на первый план в современной войне, как это постепенно происходит в Украине.

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Как отмечает Reuters, даже элементарное сочетание возможностей людей и безэкипажных машин, которые пока не имеют значительной автономии на основе искусственного интеллекта, уже меняют поле боя. По словам военных аналитиков, изучающих российско-украинский конфликт, простые беспилотники с дистанционным управлением значительно повысили летальность артиллерии и ракет в Украине.

По словам заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс, конфликт в Украине показал, что новейшие технологии, разработанные именно коммерческими и нетрадиционными компаниями, могут стать "решающими в защите от современной военной агрессии".

Как российские, так и украинские войска объединяют традиционное оружие с искусственным интеллектом, спутниковыми изображениями и средствами связи, а также умными и обычными боеприпасами. Некоторые военные стратеги отмечают, что в этом конфликте ударные и транспортные вертолеты стали настолько уязвимыми, что их почти вытеснили с неба, а теперь их роли все больше переданы беспилотникам.

"Авиационные системы без экипажа уже исключили разведывательные вертолеты с экипажем из многих миссий. Мы начинаем наблюдать, как наземных артиллерийских наблюдателей заменяют беспилотники. Итак, мы уже начинаем видеть замену", — сказал Мик Райан, бывший генерал-майор австралийской армии, который регулярно публикует комментарии о конфликте.

Технологические новации в украинской армии - последние новости

Как ранее писал УНИАН, украинские бойцы прошли специальную подготовку и освоили использование роботизированных платформ от "Армии дронов". По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, речь идет о боевых турелях "Сабля" и наземных платформах "Рысь". Эти роботизированные системы в сочетании с дронами помогут эффективнее поражать вражескую армию.

Также мы рассказывали, что Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом. Благодаря мощной оптике дрон самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

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