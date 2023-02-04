Сейчас наступил решающий момент в противостоянии российской агрессии. Февраль станет переломным месяцем этой войны.

Израиль изменил свою риторику в отношении партнерства с Украиной в рамках противостояния российской агрессии. Сейчас Иерусалим больше склоняется к поддержке Киева, а значит, страны могут наладить поставки оружия и даже договориться о передаче ПРО "Железный купол".

Как отметил американский политик Борис Пинкус во время прямого эфира, благосколонность Израиля подтверждают недавние атаки по военным объектам Ирана, в числе которых были заводы, производящие оружие для РФ. При этом он уверен, что такие действия Иерусалим осуществил при косвенном согласии Соединенных Штатов Америки.

"Лучше поздно, чем никогда. Я думаю, что это направление, предпринятое на уничтожение заводов противника, продолжится (ред.- УНИАН)", - сказал он.

Также Пинкус спрогнозировал, что на фоне усиления международной поддержки Украины в дальнейшем могут произойти "очень инетерсные события". Он упомянул, что недавно даже Южная Корея согласилась поддержать Киев поставками оружия

"Сегодня решающий момент, февраль будет решающим. Я надеюсь, что мы переломим хребет этим варварам уже до осени этого года. И мир будет праздновать победу Украины", - отметил он.

Политик также заинтриговал, что Украина от сотрудничества с Израилем может получить не только ПРО "Железный купол", но и более целеобразное для своей обороны оружие.

"Сейчас звучит очень много противоречивого о "Железных куполах". Дело в том, что конструкция "Железных куполов" не позволяет бить по летающим объектам на больших высотах. Я думаю, что у Израиля есть еще другие виды вооружения, которые не обнародованы. Они будут поставляться. В этом есть необходимость. Я думаю, что Израиль обязан это делать", - сказал он.

Поддержка Украины со стороны Израиля

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство Израиля поддержало Киев гуманитарной и экономической помощью. Однако давать Украине оборонительное или наступающее оружие страна отказалась на фоне опасений испортить отношения с Россией.

Но в последние недели позиция Израиля на этот счет изменилась. Сначала Иерусалим отметился своими тайными операциями против военных целей в Иране, хотя официально страна не взяла на себя ответственность за инциденты.

В ночь на 29 явнаря СМИ сообщили о нескольких взрывах на стратегических объектах Ирана. Как отметили в МИД Ирана, это была неудачная атака на оружейные заводы государства со стороны трех неизвестных БПЛА.

На этой неделе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не исключает возможность передачи Украине своей тактической системы ПРО "Железный купол". Также чиновник подчеркнул свою обеспокоенность растущим военным союзом России с Ираном, в рамках которого Москва вооружает Тегеран.

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