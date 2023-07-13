По его мнению, подготовка пилотов в течение 6-8 месяцев выглядит "как минимум очень странно".

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что срок подготовки украинских пилотов на F-16 продолжительностью 6-8 месяцев является очень большим. Так он прокомментировал заявления чиновников о том, что эти истребители Украина может получить в первом квартале 2024 года.

В эфире телеканала FREEДОМ эксперт отметил, что затягивание с передачей украинским военным современных истребителей усложняет задачу по проведению контрнаступления украинской армии. Эти самолеты могли бы упростить деоккупацию захваченных врагом территорий.

"Все прекрасно понимали, что атаковать по суше без активной поддержки, без господства в воздухе, оставив господство в воздухе за РФ, это крайне сложно. Однако это получается, но это приводит к неоправданным жертвам с нашей стороны и к не таким темпам, как многим наблюдателям как-то это не очень нравится. Но с другой стороны, чем наступать, если нет превосходства в воздухе? Как сказал главнокомандующий Залужный, даже очень хороший танк "Леопард" на поле боя без прикрытия сверху – это просто мишень", – добавил Гетьман.

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По его мнению, подготовка пилотов в течение 6-8 месяцев выглядит "как минимум очень странно".

"Потому что система управления самолетом (имеется в виду, как летать на самолете), проще говоря, принципиальной разницы между МиГами и Сушками, на которых наши пилоты летают, и F-16 точно нет. Там нет какого-то другого управления, нет каких-то других джойстиков. Точно так же, практически так же, тот самый штурвал, грубо говоря, что в том самолете, что в том. Просто у него лучшие аэродинамические качества, он летает увереннее, и он просто комфортнее. Поэтому летать нас учить не надо. 8 месяцев – о чем разговор идет? Нашим пилотам необходимо изучить приборную доску, то есть панель управления в середине самолета для того, чтобы знать, какие датчики за что отвечают и как ими пользоваться, и как максимально эффективно этот самолет использовать", – резюмировал он.

Предоставление F-16 Украине: последние новости

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16, которыми будут управлять украинские пилоты, должны появиться в нашем небе до конца первого квартала 2024 года. По его словам, уже в августе, или, возможно, в начале сентября текущего года должно стартовать обучение пилотов за рубежом.

На днях стало видоио, что для обучения украинских пилотов на F-16 предоставит свою инфраструктуру Польша. Такое заявление сделал польский министр обороны Мариуш Блащак.

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